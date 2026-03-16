Son Mühür/Merve Turan- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla İzmir’de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 2 milyon 114 bin 394’e ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre bu sayı %7,2 oranında artış gösterdi.

Şubat ayında trafiğe yeni kayıtlar azaldı

Şubat ayında İzmir’de trafiğe kaydı yapılan araç sayısı bir önceki aya kıyasla %13,2 düşerek 7 bin 575 oldu. Bu rakamla İzmir, İstanbul ve Ankara’dan sonra Türkiye genelinde en fazla yeni araç kaydı yapılan üçüncü şehir konumunda yer aldı.

Trafiğe kaydı yapılan araçların tür dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: otomobil %50,4, motosiklet %32,1, kamyonet %12,2, kamyon %2,0, traktör %1,9, minibüs %0,8, otobüs %0,5 ve özel amaçlı araçlar %0,1 olarak kayıtlara geçti.

Taşıt devir işlemleri küçük düşüş gösterdi

Şubat ayında devri gerçekleştirilen araç sayısı bir önceki aya göre %2,5 azalarak 49 bin 717 oldu. Bu araçların tür bazında dağılımında otomobiller %68,7 ile ilk sırada yer alırken, kamyonetler %16,3, motosikletler %9,6, traktörler %1,8, kamyonlar %1,6, minibüsler %1,2, otobüsler %0,6 ve özel amaçlı araçlar %0,3 pay aldı.

Şubat ayının en çok tercih edilen markası Renault

Şubat ayında İzmir’de trafiğe kaydı yapılan 3 bin 818 otomobilin marka bazında dağılımında Renault %12,8 ile lider oldu. Renault’u %10,5 ile Toyota, %6,8 ile Volkswagen, %5,9 ile Opel, %5,2 ile Peugeot, %4,9 ile Byd, %4,7 ile Fiat, %4,6 ile Togg, %4,2 ile Skoda ve Ford, %4,1 ile Hyundai takip etti.