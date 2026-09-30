Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’de yakılan değişim meşalesi Ankara’ya ulaştı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun (TESK) 22. Olağan Genel Kurulu’nda sandıktan tarihi bir sonuç çıktı. Seçime tek listeyle giren Mehmet Yiğiner genel başkanlığa seçilirken, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata da TESK Yönetim Kurulu’na girerek başkente İzmir’in damgasını vurdu.

Seçim sürecinde İzmir esnaf teşkilatını tek vücut haline getiren İESOB Başkanı Yalçın Ata, sergilediği kararlı tutumla genel kurulun kaderini belirleyen isimlerden biri oldu. İzmir heyetinin firesiz kullandığı 19 oy, Mehmet Yiğiner’in zaferinde kilit rol oynadı. 2023 yılında İzmir’de başlayan yenileşme hareketi, bu sonuçla birlikte Türkiye genelindeki tüm esnaf ve sanatkarların geleceğine yön verecek bir güce dönüştü.

İzmir’in artık Türk esnaf teşkilatlarının karar mekanizmasında doğrudan söz sahibi olacağını belirten Yalçın Ata, seçimin ardından şu değerlendirmeyi yaptı:

"İzmir artık TESK yönetiminde yer alarak, Türkiye’deki esnaf teşkilatlarının çalışmalarına yön veren figürlerden birisi olacak. Esnaf sanatkarların emeği, alın teri, geleceği için en iyisini yapmaya çalışacağız. Seçim sürecinde İzmir delegasyonu Genel Başkanımız Sayın Mehmet Yiğiner’in arkasında kenetlenerek gereken mesajı verdi. Sayın başkanımızla omuz omuza çıktığımız bu yolun sonunda kazanan Türk esnafı oldu. Yeni dönemde kronikleşen sorunları etkin çalışmalarla aşacağız."

İşte TESK’in yeni yönetim ve denetim kadrosu

Genel kurulun ardından TESK’in yeni döneminde görev alacak isimler netleşti. Mehmet Yiğiner başkanlığındaki yönetim ve denetim kurullarında şu isimler yer alıyor:

Genel Başkan

Mehmet Yiğiner

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri

Hüseyin Ar

Hayrettin Yıldırım

Adlıhan Dere

Hasan Geriter

Ali Karaca

Mehmet Burhan Aksak

Yalçın Ata

Muharrem Karabacak

Şevket Keskin

Metin Kara

Aziz Fatih Yılmaz

Kadir Durmuş

Sami Kayın

İsmail Karacabey

Denetim Kurulu Asıl Üyeleri

Turan Kurnaz

Alim Yeşil

Murat Bakırhan

Adnan Karamanlı

Fehmi Çankaya

Ankara'da tamamlanan genel kurul kararlarının, önümüzdeki dönemde esnaf ve sanatkarların saha uygulamalarına doğrudan yansıması bekleniyor. Yeni yönetim iş başında.