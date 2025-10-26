İzmir’in Konak ilçesinde, üst kattaki daireden evine akan su nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. 78 yaşındaki emekli bekçi Hasan D., komşusu Mustafa Atıcıoğlu (36) ile 7 yaşındaki oğlu Poyraz Atıcıoğlu’nu tüfekle vurdu. Baba ile oğul ağır yaralandı.

Tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü

Olay, saat 19.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi 1136 Sokak’ta bulunan 6 katlı apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, emekli bekçi Hasan D., üst kattaki komşusu Mustafa Atıcıoğlu ile evine akan su nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan Hasan D., evinden aldığı tüfekle komşusuna ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar, hem Mustafa Atıcıoğlu’na hem de yanında bulunan küçük oğlu Poyraz’a isabet etti.

Baba ve oğlu ağır yaralandı

Silah seslerini duyan çevre sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, ağır yaralanan baba ve oğluna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Emekli bekçi gözaltına alındı

Olayın ardından tüfeğiyle birlikte evine dönen emekli bekçi Hasan D., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.