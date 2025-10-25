İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Casusluk soruşturması kapsamında yeni gözaltılar ise gelmeye devam ediyor. "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiası çerçevesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 15 kişinin gözaltına alınırken, gözaltına alınan isimler arasındaki bir kişi dikkat çekti.

Casusluk soruşturmasında İzmir bağlantısı!

15 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, İzmir'den bir isim dikkat çekti. Casusluk soruşturması kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay döneminde Sosyal Hizmetler Daire Başkanı ve ardından Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Esra Huri Bulduk'un gözaltına alındığı öğrenildi. O dönem Cemil Tugay'ın bu ataması dikkat çekmişti. Yerel seçimlerde CHP'den Adalar Belediye Başkan aday adayı olan Esra Huri Bulduk, Özel Kalem Müdürü olarak atanmıştı. Esra Huri Bulduk ayrıca, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Sosyal Politikalar Koordinatörü olarak çalışmaya başladı. Bulduk, 2021- 2023 yılları arasında İstanbul Planlama Ajansı’nda genel koordinatör görev yaptı. Bu gelişme ve gözaltı haberi, İzmir kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.