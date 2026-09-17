Toprağını işleme imkanı bulamayan hak sahiplerini rahatlatacak ve tarım sektörüne yeni bir ivme kazandıracak olan bu karar, kırsal kalkınmada temiz bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Hem toprağı eken hem de tarlanın asıl sahibi için oldukça kazançlı bir dönemin kapıları aralanıyor.

İzmir'in verimli ovalarında her şeye rağmen iki yıl boyunca ekilmeyen, hasat sevinci yaşanmayan araziler artık karanlıkta kalmıyor. 5403 sayılı Kanun'un getirdiği yenilikçi kiralama modeliyle, bu sessiz topraklar yeniden üretime dahil ediliyor. Büyükşehire yerleştiği için veya artan yaşından dolayı tarlasını süremeyen köylünün mülkiyet hakları kılına zarar gelmeden korunuyor. Sistemin güzelliği şurada; tarladan elde edilen kira bedeli, hiçbir kesintiye uğramadan direkt tapu sahibine ulaşıyor. Toprak Ana yeniden can bulurken, hak sahibinin de cebi rahatlıyor.

Ekilmeyen Araziler Tek Tek İlan Edildi

İzmir genelinde kurulan özel tespit komisyonları, 2026 yılı için üretime kazandırılacak boş arazileri köy köy dolaşarak belirledi. Oldukça zahmetli geçen bu incelemelerin ardından, kiralanması uygun bulunan tarlaların tam listesi 1 Eylül 2026 itibarıyla vatandaşın görüşüne sunuldu. Toprağının boş yatmasına içi elvermeyen ancak çaresiz kalan arazi sahipleri, askıya çıkan bu listelerle beraber derin bir nefes aldı.

Müdürlükler Devrede, İşlemler Şeffaf

İlanların askıda kalma süresi biter bitmez, mülki amirlerin onay vermesiyle kiralama süreci resmen işlemeye başlayacak. İzmir İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, arazileri işlemek için can atan üreticilerle tapu sahipleri arasında güvenilir bir köprü kuracak. Sezonluk olarak yapılacak bu kiralamalar sayesinde, vatandaş tarlasını kime verdiğini, parasını nasıl alacağını devlet güvencesiyle bilecek. Akıllarda hiçbir soru işareti kalmayacak.

ÇKS Entegrasyonu ve Planlı Tarım

Üretime açılan her yeni arazi, anında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) işlenerek resmiyet kazanacak. İzmir'in geniş tarım potansiyelini doğru yönlendirmek, neyin nerede ekildiğini bilmek gıda güvenliğimiz için hayati önem taşıyor. Atıl kapasitenin ekonomiye kazandırılmasıyla birlikte, hem ülkenin tarımsal üretim planlaması kusursuz işleyecek hem de İzmir'in bereketli toprakları hak ettiği değere kavuşacak.