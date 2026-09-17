Son Mühür / Atakan Başpehlivan - Emine Kulak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısında ESHOT ve İZULAŞ'ın sermaye artışı ile ilgili AK Partili Hakan Yıldız ve CHP'li Candaş Yeter arasın dış finansman ile belediyelerin SGK borçları üzerinden önemli tartışmalar yaşandı. CHP'li Yeter, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli otobüs alımıyla ilgili bakanlıktan 30 aydır dış finansman onayı verilmediğini hatırlattı.

Candaş Yeter: İstanbul'a verilen İzmir'e neden verilmedi

Elektrikli otobüslerin özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve ESHOT'un mali dengesine büyük katkı sağladığını savunarak, İzBB'nin 30 aydır Hazine Maliye Bakanlığı'ndan dış finansman onayını alamadığını söyleyen CHP Grup Başkanvekili Candaş Yeter, "Ulaşım hizmetlerini yürüten kurumlarımızı neden sübvanse etmemiz gerektiğini uzun uzun tartıştık. 2019 yılında 337 adet otobüs hattımız 448'e, artan hat sayısı ile birlikte personel sayımız ise 4 binin üzerine çıkmıştır.

Her 10 yolcudan, 6'sı toplu ulaşımdan indirimli ya da ücretsiz faydalanmaktadır. Yani her 100 birimlik giderimize karşılık gelirimiz yeterli olmamaktadır. İZULAŞ'ın ise 62 milyon litre akaryakıt gideri bulunmaktadır. 400 adet elektrikli otobüsün satın alınma süreci başlatılmıştır. Önümüzde çok ciddi bir tablo var, 20 adet elektrikli otobüs ile kazanımlarımıza bakar mısınız. Anlam veremediğimiz nokta şurası proje belli. Biz İzmirl'in doğası ve havası kirlenmesin istiyoruz. 30 aydır bize neden hala dış finansman onayı verilmiyor? İstanbul'a verilen, İzmir'e neden verilmedi? Şu ana kadar hiç bir problem yaşamadık" dedi.

Hakan Yıldız: Bunların sorumlusu AK Parti değil

CHP'li Yeter'e yanıt veren ve yaşanan süreçten AK Parti'nin sorumlu olmadığını söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, kentin kronikleşmiş sorunlarıın geleceğe bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Temel konu şu biz bugün oybirliği yapıyoruz. Pazartesi günü de ifade ettim, bizim temel derdimiz İzmir'in geçmiş problemlerini çözmektir. Ortak bir irade koyduk ancak yönetim sizde. İZBAN gibi önemli bir ağı sistemin öcü ulaşımı haline getirme sonucunda dönüp dönüp aynı yere geliniyor. Vergi borcunu ödemeyen CHP'li belediyelerdi, bütün bunların düzeltilmesi noktasınıda ilerlendi. Kredi başvurularınıda 2024 seçiminden sonra 2025'in Mayıs ayındaki düzenlemeye kadar geçen dönemde Türkiye'nin tüm belediyelerinde sadece bir belediye dış finansman onayı almıştır o da İstanbul'dur, bugüne kadar Erzurum'da, Gaziantep'te Konya'da dahil olmak üzere vergi borcu yoktur belgesi almayan hiç bir belediye dış finansman onayı almamıştır.

Artık bizim geleceğe bazı sorunları bırakmamamız lazım, bunun sebebi ve sorumlusu AK Parti değildir ancak raylı sistem hiyerarşisinde denge keşke daha öncesinden sağlansaydı, umut edelim bu kaynak aktarımı metronun içinde bulunduğu mali yapıyı dengeler. Candaş Bey beni en iyi anlayanlardandı, o da yanlış anlayanlara geçmiş. Bir zahmet ilgili daire başkanından uluslarasın finansmana ve onaylanan kredilere bir bakınız. Bu mecliste 2.5 yıl boyunca hep burada ifade ettiği, ‘kredilere verilmediği’ ifadeleri için bu örneği verdim. Bütün belediyelerde SGK borcu zirve yaptığı zamanda, iktidar, maliye bakanlığı sıkı para politikası kapsamı içerisinde hiçbir belediyeye yeni bir düzenlemeye kadar kredi vermeyeceğim dedi. Siz ise çıktınız her seferinde kredi size sağlanmamışta Konya’da, şurda var dediniz. Dış finansmanda sorumlu arkadaşlarla görüştüm, hiçbir belediye ile almadık mı dedim. Bir tane anlaşmadan dolayı İstanbul’a verildi denildi. Siyasi bir yaklaşımla hareket etmeyen bir AK Parti var.

Somut örnek koydum, varsayımlarla değil. Yağmur Hanım, vergiler, listeler verdik, falancalarca verdik, okuduk diyor. Bir genel sekreter atadınız, yanlış bir bütçe atadınız, bir liste aldı gitti vergi dairesinde 6 ay kaybetti. O listeyi SGK’ye götürseydiniz bugün borç ödemeyecektiniz. Bu mecliste eleştirdiğiniz AK Parti, getirdiğiniz tüm imar planlarına maalesef içimiz kan ağlamasına rağmen, vergi borcu azalsın diye plan değişikliklerine oy birliği verdik. Bir çok noktada SGK’nın mevzuatı tıkandığında devreye girdik. Eleştiri yapacaksanız adalet çerçevesinde yapınız. Biz, bu kentin omurga ağını raylı sistemlere neden ağırlığını veremedik diye soruyoruz. Şuan lastiklerimiz bile çalışamıyor. Yolda ESHOT’un bozulmadığı bir günümüz var mı, yok. Bu şehrin yönetiminden siz sorumlusunuz. İktidarı suçlamaktan bir adım geri durmadınız, kendi faaliyetlerinizle ilgili bir tane doğru faaliyet ortaya koyamadınız. Bir gerçeği ortaya koyuyoruz bugün burada. Bu fotoğrafın faturası 25 yıllığın hizmetsizliğin faturası. İspatlanmayan bir nokta getirin tartışalım. 2019, 2024 arasında aldığımız kredileri size versinler, kimin desteği ile sağlanmış bakınız." diye konuştu.

Uğur İnan Atmaca: Gelişime katkı sağlayacak vizyonu göremiyoruz

Öte yandan, İzBB'nin toplu ulaşım noktasında ortaya ciddi bir vizyon koyamadığından söz eden AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca şu ifadeleri kullandı: "Karşıyaka'da bir trafosu vardı Metro AŞ'nin burası zarar görmüştü hala burası telafi edilmedi.

Risk azalmadığı için çok ciddi sigorta primleri karşımıza çıkmaktadır. Biz bu kent için elimizi taşın altına koyuyoruz. 2040 ulaşım ana planından da bahsettik, raylı sistemi geliştireceğiz ama biz önümüzü göremiyoruz. Buca Metrosu yapıldı ancak ciddi anlamda konunun gelişimine katkı sağlayacak bir vizyon göremiyoruz"

"Candaş Yeter rakamları çok güzel ifade etti"

Konuyla ilgili konuşan bağımsız meclis üyesi Latif Aydemir ise "Candaş Yeter, rakamları çok güzel ifade etti. Çok üzüldüm ivedi bir şekilde konuya el atılmasını istiyorum. Boğaziçi, Yamanlar ve Soğukkuyu'da raylı sistem nasıl işleyecek?"