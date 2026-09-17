Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül Ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi İzBB Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda Meclis Başkanvekili Zafer Yıldır idaresinde gerçekleşti.

Meclis Divan Katibi Görkem Çolak, görevinden istifa ettiğini meclise dilekçe ile sundu. Çolak’ın yerine gizli oylama ile yeni divan katibi seçildi. Seçimde CHP, YENİ Parti’nin önerdiği ismi destekleyeceğini belirtti. Yeni Meclis Divan Katibi Seyhan Müşerref Kuralı oldu.

AK Parti’den ‘süreklilik’ eleştirisi, Yıldır’dan ‘normal’ yanıtı

Divan katibinin istifası ve yeni seçim hakkında konuşan AK Parti Meclis Üyesi Fırat Eroğlu, “Umarım bu seferki aday, YENİ Parti’nin adayı kısa süreli görev yapmaz. Sürekli divan seçimi için meclisi yorup durmayız” dedi. Eroğlu’na cevap veren Meclis Divan Başkanvekili Zafer Yıldır ise, “Meclis elbette yorulacak. Divan katipleri de herhangi bir nedenle görevden ayrılmak durumda kalıyor olabilirler” diye konuştu.

Servis ücretlerine zam komisyonların incelemesinde

Öğrenci servis ücretleri için yeni tarife talebi gündeme geldi. Ağustos ayında yüzde 20’lik zam teklifini kabul eden meclise, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin yeni ücret tarifesi talebi geldi. Önerge meclis üyelerinin oylarıyla değerlendirilmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.

İzmir Terminali hakkında yeni karar aşaması

Yakın zamanda hukuki aşamalardan geçerek İzmir Otogar’ın işletmesini İzmir Büyükşehir Belediyesi geri almıştı. Bugün yapılan toplantıda Terminale yönelik başkanlık makamından yeni bir önerge talep edildi. Önergede İZULAŞ bünyesinde faaliyet gösterecek olan İzmir otobüs terminalinde uygulanacak öneri gelir tarifesinin değerlendirilmesi, Başkanlık tarafından meclise önerildi. Meclis üyeleri önergeyi komisyonlarda acil görüşmek için meclise ara verilmesi kararını verdi. Meclis toplantısına yarım saat ara verildi.

Önergeye ilişkin açıklama yapan Yıldır, “Bu aşamada gelmiş olmasının nedeni karşı tarafın yürütmeyi durdurma ile ilgili talebiydi. Bu yürütmeyi durdurma talebinin reddedildiğini öğrendiğimiz için gündeme getiriyoruz. Orayla ilgili bir tasarrufumuz olduğunda eksik kalmaması için bu konuyu getirdik” dedi.

Meclis yarım saatin ardından yeniden toplandı. Ücret tarifesi komisyonlardan, meclise oy birliği ile geldi.

İşte ücret tarifesi

100 km ve altı şehirler arası taşımalarda ücretler 8 koltuk ve altı otomobiller için 220,00 TL'den başlayıp 46 koltuk ve üzeri otobüsler için 1170,00 TL'ye kadar ücret belirlendi. 101 km ve üstü şehirler arası taşımalarda ise tarifeler 8 koltuk ve altı araçlar için 260,00 TL, 46 koltuk ve üzeri büyük otobüsler için 1800,00 TL olarak belirlendi. İl içi yolcu taşıması yapanlar ile terminali ara durak olarak kullanan transit geçiş yapan araçlarda ise ücretler 8 koltuk altı araçlar için 200,00 TL, 46 koltuk ve üzeri araçlar için 1170,00 TL düzeyinde oldu.

Boş çıkış otopark ücret tarifesinde, 1 saate kadar olan süreler için 8 koltuk ve altı araçlardan 170,00 TL, diğer tüm araç tiplerinden (9-15, 16-24, 25-34, 35-45 ve 46 koltuk üzeri) 180,00 TL alınacak. Süre arttıkça tarifeler kademeli olarak yükselecek; 1-3 saat arası 270,00 TL ile 280,00 TL, 3-5 saat arası 290,00 TL ile 300,00 TL, 5-12 saat arası 390,00 TL ile 400,00 TL, 12-24 saat arası 450,00 TL ile 460,00 TL arasında değişecek. Tüm araç grupları için 24 saatlik tam gün otopark ücreti ise 520,00 TL olacak.

Dolu çıkış yapan tüm araç kategorileri için 1 saate kadar olan sürede ücret 0,00 TL (ücretsiz) olarak uygulanacak. 1 saatten sonraki 1-3 saat (270,00 - 280,00 TL), 3-5 saat (290,00 - 300,00 TL), 5-12 saat (390,00 - 400,00 TL), 12-24 saat (450,00 - 460,00 TL) ve 24 saatlik (520,00 TL) dilimlerdeki tüm ücretler boş çıkış tarifesiyle birebir aynı olacak. İlgili liste ise şu şekilde;