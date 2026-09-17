Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı olağan meclis oturumunun ikinci birleşimine İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin ikinci zam talebi gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı toplantısında, öğrenci ve personel servis taşımacılığında uygulanacak yeni ücret tarifeleri görüşülmüş ve Ulaşım Komisyonu’ndan oybirliğiyle geçen yüzde 20’lik zam teklifi, mecliste de kabul edilmişti.

İzmir il sınırları içerisinde uygulanacak öğrenci taşıma ücretlerinde yüzde 30 oranında artış talep edildi. Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş gerekçe gösterilerek hazırlanan yeni fiyat tarifesi, resmi eğitim kurumları ile okul öncesi ve özel eğitim kurumlarını kapsıyor. Zam oranı için tüm mesafe aralıkları için yüzde 30 zam talep edildi. Gerekçe olarak 13.08.2026 tarihinde 71,80 TL olan mazot fiyatının 07.09.2026 itibarıyla 90,30 TL’ye yükselmesi belirtildi. önerge komisyonlarda değerlendirilmek üzere sevk edildi.

Resmi eğitim kurumları için yeni fiyat tarifesi ise şu şekilde;

0-3 KM: 3.650 → 4.745

0-6 KM: 4.450 → 5.785

0-10 KM: 4.780 → 6.214

0-15 KM: 5.660 → 7.358

0-20 KM: 6.790 → 8.827

0-25 KM: 7.550 → 9.815

0-30 KM: 8.320 → 10.816

0-35 KM: 8.720 → 11.336

0-40 KM: 9.250 → 12.025

Okul öncesi ve özel eğitim kurumları için yeni fiyat tarifesi ise şu şekilde;

0-3 KM: ₺4.380 → ₺5.694

0-6 KM: ₺4.700 → ₺6.110

0-10 KM: ₺5.640 → ₺7.332

0-15 KM: ₺6.790 → ₺8.827

0-20 KM: ₺7.550 → ₺9.815

0-25 KM: ₺8.270 → ₺10.751

0-30 KM: ₺8.670 → ₺11.271

0-35 KM: ₺9.210 → ₺11.973

0-40 KM: ₺9.870 → ₺12.831

Talep edilen tarifelerin onaylanmasının ardından yeni fiyatlar yürürlüğe girecek.