Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Çeşme’nin içme suyu altyapısını bütünüyle yenilemek amacıyla başlattığı projede sona ulaştı. Üç etap halinde hayata geçirilen Çeşme içme suyu şebeke ve iletim hattı projesi, mart ayında işletmeye alınacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çeşme, İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırlarına dahil olduktan sonra altyapısı baştan sona yenilenen ilçeler arasına girdi.

Bin kilometreye yakın hat döşendi

Çalışmalar kapsamında Çeşme genelinde 817 kilometre içme suyu iletim ve şebeke hattı ile 145 kilometre branşman hattı inşa edildi. Böylece ilçede toplamda yaklaşık bin kilometreye yakın yeni hat imalatı gerçekleştirildi.

Üç etap halinde yürütülen yatırımın büyük bölümü devreye alındı. Son etap kapsamındaki üst kaplama ve entegrasyon çalışmalarının mart ayında tamamlanması planlandı.

Üç etap, 2 milyar 143 milyon liralık yatırım

Güncel rakamlarla yaklaşık 555 milyon liraya mal olan birinci etapta Germiyan, Yalı ve Ildır mahallelerinde 110 kilometre içme suyu hattı ve 13 kilometre branşman hattı imalatı yapıldı. Birinci etabın devamı niteliğindeki ikmal işi kapsamında Reisdere, Yalı, Germiyan ve Şifne mahallelerinde 105 kilometrelik içme suyu hattı devreye alındı.

İkinci etapta Alaçatı, Ilıca, Boyalık, Altınyunus ve çevre mahallelerde yaklaşık 999 milyon liralık yatırımla 308 kilometre içme suyu hattı ile 68 kilometre branşman hattı inşa edildi.

Üçüncü ve son etapta ise yaklaşık 589 milyon liralık yatırımla 294 kilometre içme suyu hattı ve 42 kilometre branşman hattı imalatı tamamlandı. Musalla’dan Ovacık’a, Dalyan’dan Altınkum’a kadar uzanan ve 13 mahalleyi kapsayan çalışmalarla eski hatların yeni sisteme entegrasyonu sağlandı.

Eski sistemden modern altyapıya

Büyükşehir Yasası öncesinde Çeşme’de içme suyu hatlarının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle sık sık arızalar meydana geliyordu. Yaz aylarında artan nüfus, mevcut altyapının kapasitesini zorluyor; mahalleler arasında parçalı ve bütüncül olmayan bir şebeke yapısı bulunuyordu. Kayıp-kaçak oranı yüzde 50 seviyesine ulaşıyor, arızalara müdahale süreleri uzayabiliyordu.

Büyükşehir Yasası sonrasında yapılan planlı yatırımlarla Çeşme’nin içme suyu altyapısı baştan sona yenilendi. Üç etapta gerçekleştirilen yüzlerce kilometrelik hat imalatıyla ilçe genelinde modern, entegre ve tek sistemli bir altyapı oluşturuldu. Çeşme, artan nüfusu ve yaz yoğunluğunu uzun yıllar karşılayabilecek kapasiteye ulaştı.