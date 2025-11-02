Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi İzmir Ticaret Odası’na ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Ankara Büyükelçisi Fahad Abu Al-Nasr, Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Khaled Al Aqeel ve Büyükelçilik temsilcilerinin İzmir Ticaret Odası Yönetimi ile bir araya geldiği etkinlikte, Suudi Arabistan-İzmir arasında geliştirilebilecek iş fırsatlarına ilişkin görüşmeler yapıldı. Özgener, bu buluşmanın iki ülke arasındaki ticarette yeni bir dönem başlattığını vurguladı.

Etkinlik Özgener'in konuşmasıyla başladı

İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen Suudi Arabistan Krallığı İş ve Yatırım Fırsatları Toplantısı, Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçisi Fahad Abu Al-Nasr, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Büyükelçi Al-Nasr: Türk firmalar pek çok sektörde öne çıkıyor

Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçisi Fahad Abu Al-Nasr, İzmir’e ikinci kez geldiğini belirterek kenti "ziyaret ettiği en güzel şehirlerden biri" olarak tanımladı. Toplantının, iki ülke arasındaki ticari ortaklıklara güçlü bir başlangıç yapacağına ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Büyükelçi Al-Nasr, "İzmir, ziyaret ettiğim şehirler arasında en sevdiklerimden biri. Ülkelerimiz arasında ticaretin gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde önemli fırsatlar var. Özellikle sağlık ve teknoloji alanında pek çok iş birliği yapabiliriz. Ticari anlamda iki ülke de büyük güce sahip. Suudi Arabistan’da Türk firmalar pek çok sektörde öne çıkıyor. Yeni fırsatları hep birlikte keşfedebiliriz" dedi.

Mahmut Özgener: Büyük bir potansiyel var

Türkiye ve Suudi Arabistan’ın, henüz birbirlerinin ilk 10 ticaret partneri arasında olmadığını, İzmir’den Suudi Arabistan’a gerçekleşen ihracatın, İzmir’in toplam ihracatının %1’ini, ülkemiz ihracatının ise %5’ini bile karşılamadığına dikkat çeken Özgener, "Oysa İzmir’in yüksek üretim kapasitesi, yenilikçi teknolojik altyapısı ve gelişmiş lojistik imkanları, Suudi Arabistan pazarında Türk ürünlerine duyulan güçlü güven ve olumlu algıyla birlikte değerlendirildiğinde, mevcut ticari ilişkilerimizi çok daha ileri seviyelere taşıyabilecek büyük bir potansiyel sunuyor. Bu doğrultuda, kentimiz üreticileri ile Suudi Arabistanlı firmaları bir araya getireceğimiz etkinliklerin düzenlenmesini, ilişkilerimizin yeni döneminde gündemimizin ilk sıralarına almamız gerektiği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.