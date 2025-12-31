Son Mühür - Buca Belediyesi’nde ücret krizi yeniden alevlendi. Belediye ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası 6 No’lu Şube arasında imzalanan protokole göre, kasım ayına ait çıplak maaşların 26 Aralık Cuma gününe kadar ödenmesi bekleniyordu. Ancak belirtilen tarihte belediye çalışanlarının hesaplarına herhangi bir ödeme yapılmaması Buca’da eylemin fitilini ateşledi. Bunun üzerine Genel-İş 6 No’lu Şube yönetimi, maaşların yatırılmaması nedeniyle iş bırakma eylemlerini yeniden başlattı. Eylemlere temizlik işleri şantiyesinde görev yapan işçilerin yanı sıra anaokulları ve yemekhane personelinin de katılmasıyla süreç daha da genişledi. İş bırakma eylemleri ilçede belediye hizmetlerini ciddi biçimde aksattı. Özellikle çöp toplama hizmetinin durmasıyla birlikte, geçtiğimiz aylarda yaşanan krizin benzerinin yeniden ortaya çıkabileceği konuşuluyor.

Başkan Duman’ın Phuket gezisi tepkilere neden oldu

Yaşanan gelişmeler kamuoyunda tepkilere yol açarken, Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yurt dışında olduğu bilgisi tartışmaları artırdı. Duman’ın sanatçı Sevcan Orhan ile birlikte Tayland’ın Phuket Adası’nda bulunduğu öğrenilirken, çalışanların maaşlarını alamadığı ve hizmetlerin durma noktasına geldiği bir dönemde bu durum eleştirilere neden oldu.

Bir kısmı yatırıldı ama…

Belediye yönetimi tarafından ödeme takvimine ya da krizin nasıl çözüleceğine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Sendika cephesi ise maaşlar tam olarak ödenene kadar eylemlerin süreceğini duyurdu. Öte yandan dün temizlik işleri biriminde çalışan bazı işçilere kasım ayı çıplak maaşlarının yatırıldığı, ancak bunun krizi sona erdirmeye yetmediği ifade edildi.