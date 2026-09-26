Son Mühür / YENİ Parti’de kongre takvimi kapsamında İzmir örgütünde sandık mesaisi yaşanıyor. Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bergama, Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Konak, Menderes, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk ve Tire’de bugün kurulan sandıklarda ilçe başkan adaylarını belirlemek adına ön seçim yapılacak.

Bazı ilçelerde kıran kırana yarış var

Ön seçim kapsamında Gaziemir, Narlıdere ve Çiğli’de birden fazla aday ön seçimde birinci çıkmak için yarışacak. Gaziemir’de kurucu başkan Çağrı Şırlancı ile ilçe yöneticisi Orkan Yılmaz, Çiğli’de kurucu başkan Erkan Akar ile Serkan Kaçar, Narlıdere’de ise kurucu başkan Mesut Durgun, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Banu Ufacık ile örgütün kantarına çıkacak.

Bornova, Karaburun, Seferihisar ve Güzelbahçe’de kurucu başkanlar bu kez yarışta yer almayacak. Ertürk Çapın’ın aday olmadığı Bornova’da, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Mübeccel Timaç’ın aday olması bekleniyor.

Özel bugün İzmir’e geliyor

YENİ Parti Lideri Özgür Özel, seçim heyecanına yerinde ortak olmak üzere İzmir’e geliyor. Özel Gaziemir ve Bornova’daki oy verme alanlarını ziyaret ederek partililerle buluşacak.