Son Mühür- Haftanın ortasına gelmişken İZSU, İzmir genelindeki su kesintisi listesini sabah saatlerinde güncelledi. Yapılan son duyuruya göre, çeşitli bölgelerde meydana gelen altyapı ve şebeke sorunları nedeniyle vatandaşları su kesintileri bekliyor. Toplamda 4 ilçeyi etkileyen bu kesintilerin süresi, arızanın boyutuna bağlı olarak 2 ila 4 saat arasında değişiklik gösteriyor.

İşte o liste!

Gün boyunca susuzluktan etkilenmemek adına ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekilde:

Dikili’nin Çandarlı Mahallesi’nde, Abay Kunanbay Caddesi’nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle saat 09.00 ile 11.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacak.

Foça’da iki mahalle etkilenecek

Foça’nın Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 09.04-11.00 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak.

Kınık’ta kesinti 4 saat sürecek

Kınık’ın Fatih Mahallesi’nde ise kesinti daha uzun sürecek. Yıldız Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 06.10-10.10 saatleri arasında yaklaşık 4 saat boyunca su verilemeyecek.

Kiraz’da vana arızası

Kiraz’ın Yeni Mahallesi’nde de şebeke vanasında meydana gelen arıza nedeniyle 08.35-10.45 saatleri arasında yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yapılacak.