Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin öncülüğünde gerçekleşen 39. Ahilik Haftası etkinlikleri Konak Saat Kulesi'nin önünde gerçekleşen etkinliklerle renki görüntülere ve anlara sahne oldu. Organizasyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren İESOB Başkanı Yalçın Ata, kürsüden önemli mesajlar verdi.

Etkinlikler gün boyunca devam etti

Sabah saatlerinden itibaren Alsancak'ta başlayan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kızlarağası Hanı önünden başlayan kortej yolculuğu ile Kemeraltı esnafına ve vatandaşlara çiçek dağıtımı gerçekleştiren esnaf temsilciler İzmir Hükümet Konağı önünde gerçekleşen Ahilik Çarşısı'nda kent protokolünün de katılımıyla stantları ziyaret ederek, zanaatkarlarla sohbet etti.

Yalçın Ata: O kepenk sesi bir milletin geleceğinin sesidir

Kürsüden gerçekleştirdiği coşku dolu konuşmasında 'iyi insan yetişmeden, iyi usta yetişmez' diyen İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Yalçın Ata, değişime ve dönüşme ayak uydurulması gerektiğini aktararak, "Bugün İzmir’in kalbinde yüzyıllardır var olan bir değeri kutluyoruz. Bir usta dükkanının önüne geliyor, cebinden anahtarı çıkarıp kepengi kaldırıyor. Çünkü kepenk açıldığında yalnızca bir dükkan açılmaz sokak canlanır. İnsanlar alışverişe çıkar, çocuklar güvenle okula gider.

Bereket çarşıya yayılır ve ülkenin ekonomisi canlanır, işte ahilik bu seste gizlidir. Ahi Evran insanlara nasıl insan olunur sorusunu sordu. İyi insan yetişmeden iyi usta yetişmez. İşte ahilik bu büyük düşüncenin adıdır. Ahilik vicdanları harekete geçiren bir sistem oldu. Aradan geçen yüzyıllara rağmen ahilik toplumsal huzurun en sağlam rehberlerinden biridir. Bugün yapay zeka her alanda büyük bir dönüşüm başlatıyor.

Acaba ahiliğin söyleyecek sözü hala var mı? Kesinlikle evet. Dönüşümü doğru kullanarak, değişime ayak uydurmalıyız. Yapay zeka sorularımıza cevap verebilir ama doğru ve dürüst olamaz. Hiç bir yapay zeka bir ustanın ruhunu tek başına ortaya koyamaz. Bir ülkenin gerçek gücü üreten elleri yetiştiren ustalar ile ölçülür. Bizim hedefimiz çağın teknolojisini taşıyan nesiller olacaktır. İnanıyorum ki yarın sabah İzmir’de binlerce kepenk açılacak ama biz biliyoruz o kepenk sesi bir milletin geleceğinin sesidir" dedi.

Süleyman Elban: Ahilik sistemi devlet kurmuştur

Ahilik sisteminin Anadolu'da devlet kurduğunu hatırlatan ve tüm esnafın haftasını kutlayan İzmir Valisi Süleyman Elban, sağlam ustaya her zaman ihtiyaç olduğunu hatırlatarak, "Devlet kurmuş bir sistemden bahsediyoruz. Bir yeri fethedebilirsiniz ama orayı vatan kılmak özel bir maharet ister. İyi bir ekonomik sistem kurmanız lazım.

Halkın huzur içinde yaşadığı bir huzur sistemi kurmanız lazım. Kurulan yeni cumhuriyette de başrolde yine esnaf teşkilatı yer aldı. Biz ahilik kültürüne sahip çıktığımız zaman bu kültür dağılmayacak. Yoksa sağlam bir ustaya her zaman ihtiyaç vardır. Ben sözlerimi uzatmadan Ahilik Haftası'nın tüm esnafımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Mahmut Atila Kaya: Biz yılmadan yorulmadan çalışmaya kararlıyız

Konuşmasında Anadolu'daki esnaf sisteminin 750 yıllık bir kökene sahip olduğunu vurgulayan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atila Kaya ise özellikle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı ayağa kaldırmanın tüm esnafın ortak görevi olduğunu söyleyerek, "Bugün ahilik kültürünün ne kadar önemli olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz. Bugün hangi işi yaparsak yapalım dürüst olunmalıdır. Bugün MHP’nin İl kongresine gerçekleştirdik. Orada İzmir mozaiğini gördüm çok mutlu oldum.

Türk milleti dünyaya adalet dağıtmak için yola çıkmıştır. Bugün Türkiye'de esnaf sanatkar sistemi 750 yıllık maziden geliyor. Esnafıyla rekabet eden değil, esnafının yanında olan anlayış bu anlayıştır. Bizim siyasetçiler olarak bakmamız gereken ölçüt kamu kaynağının israf etmemektir. Biz siyasetin tek limanı ahlaktır diyerek yola çıkan bir anlayışa sahibiz. Bugün kente yakışmayan örneklerle karşı karşıya kaldık.

Bir kenti ayağa kaldırmak isterseniz yatırım yapmak zorundasınız biz bunu gerçekleştirdik. Biz yılmadan hemşehrilerimize yatırımları getiriyoruz. Kentimizde hem kentsel dönüşüm ve esnaf kardeşlerimizin dükkan ihtiyacını biliyoruz. İzmir içindeki sanayi kümelenmesini kentin çeperlerine yayacak projeyi başlattık hayırlı ve uğurlu olsun. Bayraklı'dan sonra Buca'da da şehir hastanesi yapacağımızı duyurmak istiyorum. Kemeraltı’nı ayağa kaldırmak tüm İzmirlilerin görevidir. Biz yılmadan ve yorulmadan çalışmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Ceyda Bölünmez Çankırı: Ahilik harama bakmamayı yaşam biçimi haline getirmektir

Kentteki muhalif yerel yönetimlerin esnafların beklentilerine yanıt veremediğinden bahseden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, özellikle otopark problemlerinden kaynaklı Kemeraltı esnafının ciddi sorunlar yaşadığını savunarak, "Ahilik harama bakmamayı yaşam biçimi haline getirmektir. İşte bu omurganın ayakta durduğu yer Ege'nin incisi İzmir’dir. Biz biliyoruz ki İzmir esnafı üretmek istiyor ancak ne yazık ki yerel yönetimlerden hak ettiği desteği alamıyor, otoparklar yüzünden müşteriler çarşıya gelemiyor. Bizler esnaflarımızın mağduriyetini gidermek zorundayız. Kentimize bereket katan bütün esnaflarımıza bol kazançlar dilerim" dedi.

Yaşar Kırkpınar: Esnaf deyince aklımıza alınteri geliyor

Esnaf denildiğinde herkesin aklına emek gelir diyen AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, esnaf haftasının herkese hayırlı olmasını dileyerek, "Esnaf ve sanatkarlarla birlikteyiz. Esnaf deyince aklımıza emek geliyor, alınteri geliyor, birlikte yaşama istediğimiz geliyor, esnaf demek bizim hem içtimai, hem iktisadi hayatımızı taşıyan güçlü bir teşkilat demektir. Gelişen teknoloji geçen zaman ve zemin bize bu değişim ile ilgili yapmamız gerekenleri öğütlüyor. Bu kültürün günümüze gelmiş olması bundan sonra ki süreçte de geleceğe gidecek olması hepimizin en önemli vazifesidir. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Haftamız hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Cemil Tugay: Bu değerlere sahip çıkalım

Son olarak, ahilik değerlerine sahip çıkılması gerektiğinin altını çizerek, teknolojiye ayak uydurmanın önemli olduğunu fakat bunu değerlerin yapılması gerektiğini söyleyen zmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise "Yalçın başkanımın söylediği her şeyin altına imzamı atarım. Bunları konuşmamız gerekiyor gerçekten. Çağın teknolojisine ayak uyduralım ama bunu değerlerimizi kaybetmeden yapalım, o değerlerin en önemli temsilcisi bu topraklarda yaşamış Ahi Evran'dır. Mahallemizin esnafının bize hissettirdiği güvenin ne kadar güçlü olduğunu bilerek yola çıktık. Bu değerlere sahip çıkmamız gerekiyor" diyerek, sözlerini noktaladı.

İzmir'de yılın ahisine plaket verildi

Protokol konuşmalarının ardından ise İzmir'de ilin ahisine, kalfasına, çırağına sembolik özel kıyafetler giydirilerek protokol üyeleri tarafından plaket töreni gerçekleştirildi. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Konak Meydanı'nda gerçekleşen etkinliğe şu isimler katılım gösterdi: İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Sadık Doğruer, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atila Kaya, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz