İşe giden memurdan, Kemeraltı'na mal indiren esnafa kadar her kesimin bütçesini doğrudan sarsacak olan bu gelişme, İzmir sokaklarında hayatın ritmini zorlayacak cinsten.

Kontağı Çevirmek Artık 298 Lira Daha Pahalı

Dün gece itibarıyla motorin kullanan İzmirliler büyük bir şokla uyandı. Litre fiyatına yansıyan 6,62 liralık zam, pompada anında kendini gösterdi. Alsancak'tan Karşıyaka'ya her gün kilometrelerce yol yapan bir vatandaşın, 45 litrelik aracını fullemesi için artık fazladan 298 TL ödemesi gerekiyor. Sadece bir depo dolumunda yaşanan bu ciddi kayıp, dar gelirli ailelerin mutfak masrafından kesmek zorunda kalacağı acı bir gerçeğe dönüştü.

İzmir'de Fiyatlar 97 Lirayı Aştı

Akaryakıt tabelalarına bakmak artık yürek istiyor. İzmir'de motorinin litre fiyatı 97,02 lirayı bulurken, ülkenin doğusuna doğru bu rakam 98,47 liraya çıkarak 100 lira sınırını zorluyor. Taşıma suyla değirmen dönmez misali, artan bu mazot maliyetleri şehrin içindeki lojistiği de sekteye uğratıyor. Nakliye masrafları arttıkça, İzmirlilerin pazardan aldığı domatesten, marketten aldığı peynire kadar her şeyin fiyatının katlanması kaçınılmaz görünüyor.

Dizel Efsanesi Tarihe Karışıyor

Eskiden İzmirliler araç alırken "Dizel olsun, cebimiz rahat etsin" derdi. Bugün ise durum tam tersi. İzmir'de benzinin litresi 81,52 liradan satılırken, motorinle arasındaki fiyat farkı 15 liranın üzerine çıktı. Yıllarca yakıt ekonomisi yapmak için dizel motorlu araçlara yatırım yapan binlerce sürücü, bugün istasyonlarda hüsranla karşılaşıyor.

Küresel Krizler ve Katlanan Vergiler

İzmirli sürücülerin belini büken bu zamların kaynağı okyanus ötesi. Brent petrol 107 doları geçerken, Babülmendep Boğazı'nda Husilerin yarattığı korku ve Umman'da iptal edilen petrol zirveleri fiyatları uçurdu. Ancak asıl tehlike henüz yeni başlıyor. Eylül ayında 3 lira olan motorin ÖTV'sinin, ekimde 6, kasımda 9 ve yıl sonunda 12 liraya çıkması bekleniyor. İzmir'i önümüzdeki aylarda fırtınalı ve son derece masraflı bir kış dönemi bekliyor.