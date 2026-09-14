Selçuk-Kuşadası kara yolunda gece saatlerinde yaşanan motosiklet kazası acı bitdi. Kontrolden çıkan motosikletin refüje çarpmasıyla ağır yaralanan Bora Özsoy, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hızla akan trafikte facianın adresi bu kez Arvalya mevkisi oldu. Genç sürücü hayata tutunamadı.

Kontrolü kaybetti, refüje çarptı

Kaza, akşam saatlerinde İzmir'in Selçuk ilçesinde meydana geldi. Bora Özsoy yönetimindeki 09 ATH 561 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle savruldu. Hızla refüje çarpan motosikletten fırlayan sürücü ağır hasar aldı. Çarpmanın şiddeti her şeyi özetliyordu.

Hastanede verilen yaşam mücadelesi

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde boyun bölgesinden ağır yara aldığı belirlenen Özsoy, ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar yaralı genci hayatta tutmak için saatlerce çabaladı. Ne yazık ki yapılan tüm müdahaleler yetersiz kaldı ve genç adam yaşamını yitirdi.

Soruşturma başlatıldı

Acı haber aileyi ve sevenlerini yasa boğdu. Jandarma ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı. Yol güvenliği ve kaza anındaki hız faktörü mercek altında. Bölgede benzer kazaların yaşanmaması için yetkililer sürücüleri bir kez daha uyardı. Dosya kapanmadı, tahkikat sürüyor.

