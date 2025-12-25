Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Folkart iş birliğiyle Kültürpark Atlas Pavyon Sanat Galerisi’nde düzenlenen “Şifanın Algısı” ve “Makine Rüyaları: Ege” sergileri kapsamında “Yapay Zekâ Çağında Yeni Medya ve Dijital Sanat” başlıklı masterclass programı yapıldı.

29 Ağustos’ta açılan ve 21 Aralık’ta sona eren sergiler çerçevesinde gerçekleştirilen programa, medya sanatçısı Refik Anadol çevrim içi olarak katıldı. Etkinlikte Cengiz Ayyıldız, Prof. Dr. Selçuk Artut, küratör Ayşe Demirci ve akademisyen, multimedya sanatçısı İrem Çoban konuşmacı olarak yer aldı.

Programı Yaşar Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nin İletişim ve Güzel Sanatlar fakültelerinden akademisyenler ile lisans ve yüksek lisans öğrencileri takip etti.

Dijital sanat ekonomisi ele alındı

Programın ilk oturumu “Dijital Deneyim Ekonomisinde Ekosistem Üyeleri İçin Fırsatlar” başlığıyla düzenlendi. Cengiz Ayyıldız, dijital sanat ve dijital deneyim endüstrilerinin Türkiye’de ve dünyadaki gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ayyıldız, dijital sanat yatırımlarının hızlı artış gösterdiğini belirterek, deneyimsel dijital sanat pazarının küresel ölçekte büyüdüğünü, Türkiye’de ise bu alanın önümüzdeki yıllarda önemli bir ekonomik hacme ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Yeni medya sanatında sergileme süreçleri

Program, “Yeni Medya Sanatının Küratöryel ve Sergileme Boyutları” başlıklı oturumla devam etti. Küratör Ayşe Demirci, dijital eserlerin sergilenmesi, mekânla kurulan ilişki ve arşivleme süreçlerine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Akademisyen ve multimedya sanatçısı İrem Çoban ise yeni medya sanatının üretim ve sunum biçimlerine dair örnekler paylaştı.

Yapay zekâ ile uygulamalı atölye

Prof. Dr. Selçuk Artut tarafından “Yapay Zekâ ve Yaratıcılık: Yapay Zekâ Araçlarıyla Uygulamalı Görüntü Oluşturma” başlıklı atölye çalışması gerçekleştirildi. Atölyede yapay zekâ destekli görsel üretim süreçleri ve temel teknikler katılımcılara aktarıldı.

Sanatın geleceğine dair değerlendirme

Kapanış oturumunda çevrim içi olarak katılan Refik Anadol, “Sanatın Geleceği, Veri ve Bilinç” başlıklı söyleşide veri, yapay zekâ ve kolektif bilinç kavramlarına ilişkin görüşlerini paylaştı. Anadol, yürütülen projeler hakkında bilgi vererek verinin yalnızca sayısal bir unsur değil, başlı başına bir ifade ve hafıza biçimi olduğunu vurguladı.

Masterclass programı, toplu fotoğraf çekimi ve katılımcı belgelerinin takdimiyle sona erdi.