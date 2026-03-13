Son Mühür- İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün verilerinden hareketle, kronik solunum yolu hastalıklarıyla mücadele eden bireyler için adeta bir dönüm noktası olan "Pulmoner Rehabilitasyon" tedavisi, sunduğu başarı hikâyeleriyle umut olmaya devam ediyor. Pulmoner Rehabilitasyon Haftası dolayısıyla kapılarını açan SBÜ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, modern rehabilitasyon merkeziyle hastaların nefes kapasitesini artırırken yaşam standartlarını da zirveye taşıyor. Bilimsel temelli egzersiz yaklaşımlarıyla nefes darlığını bir kader olmaktan çıkaran merkez, özellikle ileri derecede kısıtlılık yaşayan bireylere bağımsız bir hayatın anahtarını sunuyor.

Mesleğine dönmek isteyen bir şoförün nefes mücadelesi

Bu mucizevi tedavinin en somut örneklerinden biri, 64 yaşındaki taksi şoförü Muammer Kök’ün hikâyesinde hayat buluyor. Yarım asır boyunca günde iki paket sigara tüketiminin yanı sıra bypass operasyonu, yüksek tansiyon ve tekrarlayan zatürre ataklarıyla sarsılan Kök, başlangıç seviyesindeki KOAH teşhisiyle birlikte günlük hayattan kopma noktasına geldi. Evinin içindeki birkaç metrelik mesafeyi bile kat edemez hale gelen emektar şoför, odadan mutfağa gitmenin kendisi için aşılması imkânsız bir dağa tırmanmakla eşdeğer olduğunu dile getiriyor. Tedavi öncesi hareket etme arzusunu tamamen yitiren Kök, sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da bir hapsolmuşluk hissiyle karşı karşıyaydı.

8 seansta gelen büyük değişim ve yeniden kazanılan özgürlük

Hayat kalitesini sıfıra indiren nefes darlığına karşı pulmoner rehabilitasyon programına dahil olan Muammer Kök, henüz programın yarısına gelmiş olmasına rağmen şaşırtıcı bir gelişim kaydetti. Toplamda 16 seanstan oluşan programın 8. seansını geride bırakan Kök, artık ev içindeki ihtiyaçlarını kimseden destek almadan karşılayabiliyor. "Bu tedavi bana kaybettiğim umudu geri verdi" diyen Kök’ün en büyük arzusu, yeniden direksiyon başına geçerek çok sevdiği taksicilik mesleğine dönebilmek. Sigarayı bırakarak başladığı bu iyileşme yolculuğu, profesyonel bir ekibin gözetiminde sürdürülen egzersizlerle meyvelerini vermeye başladı.

Uzman gözetiminde adım adım iyileşme

Hastanede uygulanan program, sadece basit bir yürüyüş ya da hareket planından ibaret değil; tamamen kişiye özel ve tıbbi denetim altında yürütülen bir süreci kapsıyor. Göğüs hastalıkları uzmanları, fizik tedavi doktorları ve deneyimli fizyoterapistlerden oluşan geniş bir kadro, hastaları oksijen desteği eşliğinde kontrollü bir şekilde çalıştırıyor. Yürüyüş bantlarından sabit bisikletlere, solunum kaslarını güçlendirici özel cihazlardan kas kondisyonu egzersizlerine kadar her detay, hastanın nefes kapasitesini maksimuma çıkarmak için kurgulanıyor. Haftada iki gün düzenlenen ve yılda bir kez tekrarlanan bu program, kronik hastaların vücutlarını yeniden tanımalarını sağlıyor.

Pulmoner rehabilitasyonun amacı

Uzmanlar, pulmoner rehabilitasyonun amacının sadece akciğer kapasitesini teknik olarak artırmak değil, hastayı sosyal hayatın içine tekrar kazandırmak olduğunu vurguluyor. Nefes darlığının yarattığı kısıtlılığı en aza indirgeyen bu multidisipliner tedavi yöntemi, bireylerin kendi öz bakım becerilerini geri kazanmalarına olanak tanıyor. Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında yürütülen farkındalık çalışmalarıyla, bu hayati hizmetin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor. Modern tıbbın sunduğu bu imkânlar sayesinde, kronik solunum yetmezliği çeken hastalar için "derin bir nefes almak" artık uzak bir hayal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşüyor.