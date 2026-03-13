İzmir’in Bergama ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi şehit ve gazi ailelerine yönelik anlamlı bir uygulama hayata geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bergama Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışma, ailelere yalnız olmadıkları hissini yaşattı.

Evlerde saç bakımı hizmeti

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği koordinasyonunda yürütülen projede, şehit ve gazi yakınları ikametlerinde ziyaret edildi. Ziyaretler sırasında ailelerin yaklaşan Ramazan Bayramı kutlanırken, kuaför esnafı tarafından saç bakımları özenle gerçekleştirildi. Bu uygulama, sosyal dayanışma ve toplumsal farkındalık açısından dikkat çekti.

“Sorumluluk sahibi bir camiasıyız”

Proje kapsamında şehit Ömer Yiğit Ulus’un anne ve babasını evlerinde ziyaret eden Bergama Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Al, çalışmaya ilişkin şunları söyledi:

“Bugün Bergama’mızın evladı, şehidimiz Ömer Yiğit Ulus’un anne ve babasının evine ziyarete geldik ve saç bakımlarını gerçekleştirdik. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte sosyal sorumluluk projesi geliştirdik. Bizler sadece mesleğini icra eden esnaflar değil, aynı zamanda sorumluluk bilinci taşıyan bir camiayız. Yaklaşan Ramazan Bayramı’nın şehit ve gazi aileleri için mübarek olmasını diliyorum.”