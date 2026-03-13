Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi, son iki yıllık süreçte kentin sosyal dokusunu güçlendiren, toplumsal cinsiyet eşitliğini merkeze alan ve çocukların geleceğine yatırım yapan devrim niteliğinde bir hizmet dönemine imza attı. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın "Kapsayıcı İzmir" vizyonu doğrultusunda şekillenen projeler; ekonomiden eğitime, katılımcı yönetimden sosyal adalete kadar geniş bir yelpazede hayat buldu. Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları ve çocukların hak temelli bir çevrede yetişmeleri için hayata geçirilen bu kapsamlı uygulamalar, İzmir’i Türkiye genelinde örnek bir yerel yönetim modeline dönüştürdü.

Toprakla gelen dayanışma ve mahallenin ortak mutfağı

Kadınların hem ekonomik hem de sosyal anlamda güçlenmesi amacıyla başlatılan Mahalle Bostanları projesi, kentin dört farklı noktasına ulaşarak yüzlerce kadını aktif üretim sürecine dâhil etti. Kadınların kendi mahallelerinde toprakla buluştuğu bu modelin yanı sıra Kadifekale’de yürütülen Güçlendirme Tohumları projesiyle kaktüs ve sukulent üretimi yapılarak yerel kalkınmaya estetik bir dokunuş eklendi. Sosyal dayanışmanın en somut örneklerinden biri olan Çiğli’deki Mahalle Mutfağı ise kadınların sadece sağlıklı yemekler pişirdiği bir yer değil, aynı zamanda beslenme ve yaşam kültürü üzerine eğitimler aldığı bir gelişim merkezi olarak kapılarını açtı.

Güçlenme durakları ve gönüllülük seferberliği

Sosyal belediyecilik anlayışını sokaklara taşıyan Güçlenme Durakları projesi, mobil kuaförlük hizmetiyle kısa sürede yüzlerce kadına ulaştı. Ücretsiz kişisel bakım hizmeti alan kadınlar, bu duraklarda uzman personel aracılığıyla kadın sağlığı, yasal haklar ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi hayati konularda bilgilendirildi. Kentteki eşitlik bilincini tabana yaymayı amaçlayan Eşit İzmir Gönüllü Projesi ise toplumun her kesiminden yoğun ilgi gördü. Tercümeden saha çalışmalarına kadar geniş bir alanda gönüllülük imkânı sunan bu platform, özellikle genç kadınların yerel yönetim süreçlerinde daha aktif rol almasının önünü açtı.

Meslek Fabrikası ile ekonomik özgürlüğe atılan dev adımlar

İzmir’in istihdam lokomotifi olan Meslek Fabrikası, son iki yılda on binlerce kursiyerin hayatına dokunarak devasa bir üretim modeline dönüştü. 15 ilçede faaliyet gösteren 29 kurs merkezi aracılığıyla bilişimden tekstile kadar onlarca branşta ücretsiz eğitimler verildi. 2024 ve 2025 yıllarında açılan yeni merkezlerle kapasitesini artıran bu yapı, sadece eğitimle sınırlı kalmayıp Mobil İstihdam Başvuru Noktası ile binlerce kişiyi iş dünyasıyla buluşturdu. Özellikle Roman gençlerin istihdamı ve geleceğin mesleklerine yönelik projeler, İzmir’in iş gücü piyasasına nitelikli ve donanımlı bireyler kazandırmaya devam ediyor.

Kurumsal kültürde eşitlik ve iklim dayanıklılığı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadın haklarını sadece projelerle değil, kurumsal kimliğiyle de güvence altına alıyor. 2025-2027 Yerel Eşitlik Eylem Planı ile hizmetlerin her aşamasına eşitlik ilkesi entegre edilirken, Sıfır Tolerans Belgesi ile şiddet ve mobbinge karşı sarsılmaz bir duruş sergileniyor. Öte yandan küresel iklim krizine karşı Kadifekale’de hayata geçirilen İklim Dayanıklılığı Programı, kadınların uyum süreçlerinde başrol oynamasını sağladı. Bu kapsamda kurulan fide seraları ve çocuklara yönelik iklim eğitimleri, çevresel sürdürülebilirliğin toplumsal güçlenmeyle nasıl iç içe geçebileceğini kanıtladı.

Çocuk dostu kent vizyonu: Yuvamız İzmir ve çocuk meclisi

Çocukların üstün yararını her şeyin önünde tutan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri ile ebeveynlere büyük bir kolaylık sağladı. Sayısı hızla artan bu merkezlerde eğitim ücretlerinde yapılan radikal indirimler, ekonomik zorluklar yaşayan aileler için can suyu oldu. Çocukların kente dair kararlarda söz sahibi olabilmesi amacıyla kurulan İzmir Çocuk Meclisi ise demokrasi kültürünü küçük yaşlarda aşılıyor. Kentin farklı noktalarındaki sekiz Çocuk Merkezi’nde uygulanan STEM, robotik kodlama ve psikososyal destek programları, İzmirli çocukların akademik ve duygusal gelişimini bütüncül bir modelle destekliyor.