Son Mühür / Erkan Doğan - Buca Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Polat, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Buca Belediye meclisinde belgeli, kanıta dayalı konularda Başkan Görkem Duman’a soru sorduklarını anlatan Polat, “Başkan Duman, sorularımıza yanıt veremediği için bize söz vermiyor, sesimizi kısmaya çalışıyor” dedi.

Buca Belediye meclislerindeki ‘yüksek tansiyon’ düşmüyor!

İzmir’in en hareketli toplantılarına tanıklık eden Buca Belediye meclisi mart ayında ‘yüksek tansiyonlu’ toplantılara ev sahipliği yaptı. Buca Belediye meclislerinde Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’a ve belediye yönetimine, kanıtlı, belgeli konular hakkında soru sorduklarını ifade eden Murat Polat, “Belgesi olan sorularımızdan Başkan Duman rahatsızlık duyuyor. Biz başkana bir soru soruyorsak, şahsımızla ilgili bir soru sormuyoruz. Kamu kaynaklarını neden bu kadar har vurup harman savurduklarının sebeplerini soruyoruz” dedi.

AK Partili meclis üyelerinin sözleri kesiliyor, mikrofonları kapatılıyor!

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın AK Parti grubu üyeleri tarafından yöneltilen sorulara yanıt veremediğini anlatan Polat, “Buca Belediyesinde sorulara yanıt verilemediği için sesimiz kesilmeye çalışılıyor. Yürüyüş yolu olarak belirlenen alanın İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Buca Metrosu inşaatında şantiye olarak devredilmesini gündeme getirdiğimde Başkan Duman bana, ‘Bu saatten sonra size söz vermeyeceğim’ dedi. Defalarca söz istememe rağmen vermeyince ben de meclisi terk ettim. AK Partili meclis üyelerinin konuşturulmaması hususunda CHP Genel Merkez veya ilden bu konuda bir talimat olduğunu düşünüyorum. Sosyal medyaya baktığımızda İzmir’in tüm ilçelerinde AK Partili meclis üyelerinin sözleri kesiliyor, mikrofonları kapatılıyor, konuşmasına müsade edilmiyor. Bir saygısızlık varsa, sinkaflı bir açıklama varsa o meclis üyesi hakkında gereği yapılsın” diye konuştu.

Buca Belediyesi’nin yürüyüş yolu için harcadığı yüzlerce milyonun hesabını kim verecek?

Mecliste verdiği iki soru önergesi hakkında Son Mühür’e önemli açıklamalarda bulunan Polat, şunları söyledi, “Buca Belediyesine bağlı kent lokantaları var. Sosyal belediyecilik olarak bu lokantaları lanse ediyorsunuz. Aşçılarımız, yemek pişirme ünitelerimiz var. Başkan Duman’a mecliste bu konuda bir soru yönelttim, ‘Yemek konusunda bu kadar çok imkanımız var iken neden 4 milyon 250 bin TL’lik iftar yemeği alımı yaptınız. Bunu hangi usül ile yaptınız’ Bu gayet çok açık ve net bir soruydu. Ancak soruya yanıt yerine şahsıma karşı nefret dili ile söylemlerde bulundu. Diğer bir konu ise Buca Metro inşaatı ile ilgiliydi. Dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in döneminde 2019 yılında Buca Metro Projesi lansmanı yapıldı. Metro projesi başlamadan yıllar önce, istimlaklar yapılır, duraklar belirlenir, diğer kurumlarla anlaşmalar yapılır ve proje lansmana çıkar.Projede durak Şirinyerde bulunan Koton mağazasının önünde ," Vergi Dairesi durağı" idi. Bu güzargahın Menderes caddesindeki trafiği rahatlatacağını söylemiştiniz Şimdi niye güzergahı komple değiştirdiniz ? Bunun asıl sebebi nedir .CHP grubu "Yürüyüş yolu üzerindeki evler değerlenecek diyor’ Bu söze bakarak yine birileri bu işten rant mı elde edecek? . Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’a şu soruyu sordum. Siz 6 ay önce açılışını yapmış olduğunuz Şirinyer’den Buca Dokuz Eylül Üniversitesi'ne kadar olan tren hattını yürüyüş yolu yaptınız. Buca Belediyesi bu çalışma için yüzlerce milyon para harcadı. Şimdi, burayı metro çalışmaları için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne şantiye alanı olarak veriyoruz diyorsunuz. Meclisten de oy çokluğu ile geçirildi. Peki buradaki zararı kim karşılayacak?”

Buca halkına yalan mı söylüyorsunuz? Buca Belediyesi ile Büyükşehir arasında kopukluk var, birbirlerinden haberleri yok!

Buca Metrosu istasyon yeri değişikliği hakkında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın “İller Bankası kabul etmediği için durağı değiştirdik” yanıtını verdiğini anlatan Polat, “Oysaki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay, ‘Bu güzergahı çok virajlı olduğu için değiştirdik’ diyor . Buca halkına göz göre göre bilinçli olarak yalan söylüyorsunuz . İller Bankası ile hiçbir protokol, hiç bir anlaşma hatta bir görüşme dahi yapılmamış. Bilimden uzak yanlış kararlar verip sonrasında bir de yalan söylüyorsunuz. Görüyoruz ki siz hiçbir anlaşma yapmamışsınız. Ayrıca her durak değişimi milyonlarca lira maliyet demektir. Siz keyfinize göre, kağıt üzerinde bir projeyi dahi tamamlayamıyorsunuz. Buca Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında nasıl bir ilişki var ki, sizin birbirinizden haberiniz dahi yok. Anlaşamıyorsunuz ve konuşamıyorsunuz. İki belediye arasında bir kopukluk var. Ve bu keyfi hareketleriniz Buca'nın milyonlarına mal oluyor . Peki projeyi yapmadan önce İller Bankası ile bir anlaşma, sözleşme yaptınız mı? Böyle bir anlaşma da yok .Siz kağıt üzerinde bir projeyi tamamlayamayacak kadar basiretsizsiniz” Altı ayda yıkım kararı alınan bu proje için harcanan yüzlerce milyonu, kamuyu zarara uğratanlar ödemelidir”