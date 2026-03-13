Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de uzun süredir tartışılan İnciraltı bölgesiyle ilgili önemli bir karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla İnciraltı’nın turizm merkezi statüsü iptal edildi. Bu karar, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından açılan dava sonrası geldi. Danıştay 4. Dairesi, bölgenin turizm merkezi ilan edilmesine ilişkin kararın şehircilik ilkeleri ve kamu yararı açısından yeterli gerekçeye dayanmadığını belirleyerek düzenlemeyi iptal etmişti.

Özetle mahkemenin iptal kararının ardından Cumhurbaşkanlığı da İnciraltı’nın turizm merkezi statüsünü resmi olarak kaldırdı.

Bölgede alınan bu kararın ardından İnciraltı’nın geleceğine ilişkin yeni değerlendirmeler yapılmaya başlandı. Konuya ilişkin İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut açıklama yaptı.

“İnciraltı’nda turizm, oteller, sağlık merkezleri, ticaret, konut alanları olacak”

Turizm merkezi statüsünün kaldırılmasının bölgenin tamamen turizmden çıkması anlamına gelmediğini belirten Karabulut, “ İnciraltı’nda karma proje yapılabilecek. Konut, turizm, ticaret olacak. Turizm bölgesi olması sebebiyle karma projeye engel oluyordu. Turizme yönelik alt yapı kurma engeli önümüze çıkıyordu. İnciraltı’nın bugünkü ihtiyacına bakıldığında kısmi konut, ticaret alanları aynı zamanda turizm alanları olmalı. İnciraltı’nın yüz binlik planları da ayarlanmıştı ama turizm bölgesi olması sebebiyle karma projeye hukuki olarak engel teşkil ediyordu. Bu alınan karar ile birlikte İnciraltı’nda turizm, oteller, sağlık merkezleri, ticaret, konut alanları olacak. Bu bölge tamamen turizmden çıktı, oteller, sağlık merkezleri olmayacak şeklinde düşünmek yanlış. Hepsi olacak. Belki Turizm Bakanlığı’nın teşviklerinden kısmi olarak eksik kalabilir. Ama biz yatırımcılarla konuştuğumuzda ‘bizim için önemli olan imar’ diyor. Bu bölgede imar olduğu sürece İnciraltı gibi bir yere turizm olarak da herkesin koşarak gelebilecek noktada. Bölgeye karma projeyi yapabilecek alt yapı sağlanmış oldu” dedi.

“Turizm alanı olarak kalsaydı her yer otel olacaktı”

Yapılan planlamaların bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildiğini ve karma proje anlayışıyla hem turizm hem de diğer kullanım alanlarının dengeli şekilde yer almasının amaçlandığını ifade eden Karabulut, “Bölgenin tarım dışında planlanması için Tarım Bakanlığı’ndan izin almıştık. Bölgemizin maalesef yıllardır süren tarım yapılabilecek imkanı yoktu. Planlama da yıllardır sürüyor. Yapılan planla ise karma proje olduğu için ve uygulanabilir olması için de turizm statüsü kalması gerekiyordu. Diğer türlü her yer otel olacaktı. Otel yapıldığında bölgenin rantı olacak. Bölgenin ihtiyacını geride bırakacaktı. Bu alınan karar ile hukuki alt yapı ile Çevre Şehircilik Genel Müdürlüğü’nün uhdesinde, bölgede turizm yapılabilmesi, oteller için alanlar ayrılıyor” diye konuştu

“Belediye ile bu süreçte birlikte hareket edildi”

Balçova Belediyesi’nin alına karar ile ilgili bir planlaması olup olmadığını açıklayan arabulut, “Belediye’nin ise İnciraltı’nın planlanması için direktifi vardı. 2020, 2024 yıllarında planlanması iptal edilmişti. Bu iptalin ardından belediyenin de görüşleri alındı ve taslak planları da yapıldı. Belediye ile bu süreçte birlikte hareket edildi. Meslek odalarında ise istemezük tavırları var. Ne kendileriyle görüşebilir ne de randevu alabiliyorsunuz. En son alınan Danıştay kararlarında, TMMOB açıklamasında ‘bak gördünüz mü artık İnciraltı’nın turizmi kalktı’ dedi. Biz o zamanda da ‘hayır bu yalan’ şeklinde açıklama yaptık. İnciraltı’nın turizm alanından kaldırılması bugün oldu. Turizm vasfı kalktı ama önümüzdeki günlerde çıkacak olan planlama ile şehir olarak biz turizm bölgesi, imar, ticaret, yeşil alanlar, konutlar göreceğiz. Bu bölgede turizm kalktı anlamına gelmiyor” şeklinde konuştu.

“Botanik EXPO projesini etkilemiyor, mülkiyetlerimize giren bir yer değil”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Balçova’da bulunan kent ormanında yapacağı projeyi alınan kararın nasıl etkileyeceğini söyleyen Karabulut, “Botanik EXPO projesini etkileyip etkilemeyeceğini açıklayan Bu proje kent ormanında. Mülkiyetlerimize giren bir yer değil. Denizi doldurarak kente kazandırılan bir alan. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2027 yılında bu alana botanik EXPO yapacağım diyor. Bahsedilen alan kent ormanının sağında kalıyor. Bu karar sadece mülkiyet arazileri için geçerli. Botanik EXPO’nun yapılacağı yer kamusal alan. Tamamıyla birbirinden farklı” dedi.