Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ramazan ayı öncesinde olağan genel kurullarını büyük ölçüde tamamlayan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde seçim süreci hareketlenmeye başladı. Birlik çatısı altında yapılan genel kurullarda göreve yeni seçilen oda başkanları, Yalçın Ata’yı ziyaret ederek Mayıs ayında yapılması planlanan birlik başkanlığı seçimi öncesinde desteklerini açıkladı.

Esnaf odalarından Ata'ya destek akını

İESOB hizmet binasında gerçekleşen ziyaretlerde yeni başkanlar, esnaf teşkilatının birlik ve dayanışma içinde hareket etmesinin önemi konuşulurken, görüşmelerde esnafın güncel sorunları, ekonomik koşullar ve oda çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler de ele alındı. Mayıs ayında yapılacak seçim öncesinde gerçekleşen bu ziyaretlerin, birlik içindeki seçim atmosferini hareketlendirdiği ifade edilirken; yeni seçilen oda başkanlarının Yalçın Ata’ya destek açıklamaları dikkat çekti.

Kahvecilerin yeni başkanı Büyükdemir'den İESOB çıkarması

Geçtiğimiz aylarda seçimlerin yenilenmesiyle ülke gündemine gelen İzmir Kahveciler Odası’nda iki kez sandıktan çıkarak dikkat çeken yeni başkan Jale Büyükdemir’in, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata’yı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ettiği öğrenildi. Görüşmede Büyükdemir ve beraberindeki heyetin, önümüzdeki aylarda yapılması planlanan birlik seçimleri öncesinde Ata’ya destek vereceklerini ifade ettikleri belirtildi.

Birlik seçimi öncesi ilçelerin tercihi belli oldu

Öte yandan ilçe bazında faaliyet gösteren çok sayıda oda başkanı ve yönetiminin de son dönemde Yalçın Ata ile bir araya geldiği bildirildi. Bu kapsamda Tire Terziler Odası, Torbalı Şoförler ve Otomobilciler Odası, Menderes Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Bornova Şoförler ve Otomobilciler Odası başta olmak üzere birçok oda yöneticisinin, yaklaşan genel kurul öncesinde Ata’ya desteklerini açıkladığı ifade edildi.