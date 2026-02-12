Son Mühür- İzmir genelinde dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağışlar, kenti teyakkuzda tutmaya devam ediyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün (12 Şubat Perşembe) yaşanan yağışlı hava, bu gece itibarıyla şiddetini artırarak 13 Şubat Cuma günü de etkisini sürdürecek. Yapılan sarı kodlu uyarıda, özellikle İzmir’in iç ve güney kesimlerinde "çok kuvvetli" yağışların beklendiği vurgulanırken, vatandaşların olası risklere karşı hazırlıklı olması istendi.

Bu geceye dikkat: Yağışın Şiddeti "Çok Kuvvetli" seviyeye çıkacak

Meteoroloji verilerine göre, 12 Şubat Perşembe günü saat 22:00’den itibaren başlayacak olan yeni dalga, İzmir il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m²) bir etki yaratacak. Ancak asıl tehlike Seferihisar, Menderes, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Beydağ ve Kiraz gibi güney ve iç ilçelerde bekleniyor. Bu bölgelerde yağış miktarının yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m²) seviyelere ulaşacağı ve gök gürültülü sağanağın gece boyunca etkisini koruyacağı tahmin ediliyor.

13 Şubat Cuma günü ulaşım ve alt yapıda risk bekleniyor

Kuvvetli yağışların geçerlilik periyodu 13 Şubat Cuma günü saat 21:00’e kadar devam edecek. Gün boyunca sürecek yağışlarla birlikte sel, su baskını, taşkın ve toprak kayması gibi hayati tehlike arz eden durumların oluşma ihtimali oldukça yüksek. Ayrıca yağış anında görülebilecek kuvvetli rüzgarların ulaşımda aksamalara neden olabileceği bildirildi. Yetkililer, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafiğe çıkacak olan sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Meteorolojik sınıflandırma ve güvenlik tedbirleri

Yayımlanan uyarı haritasında İzmir’in tamamı "Az Tehlikeli" anlamına gelen sarı renkle işaretlenmiş durumda. Meteorolojinin yağış şiddeti sınıflandırmasına göre beklenen miktar, hem "kuvvetli" hem de "çok kuvvetli" kategorisine giriyor. Özellikle eğimli arazilerde heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı vatandaşların dere yataklarından ve riskli bölgelerden uzak durması hayati önem taşıyor. Güncel bilgilere ve anlık değişimlere www.mgm.gov.tr adresinden ulaşılabileceği hatırlatıldı.

