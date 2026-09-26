Hafta sonuna doğru Ege Bölgesi'nde hava koşulları değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son değerlendirmelerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bölgedeki hava hareketliliğine ilişkin önemli güncellemeler paylaştı. Kent merkezinin dışında kalan birçok noktada hava şartlarının sertleşeceği belirtilirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

İZMİR'İN 9 İLÇESİ İÇİN ALARM VERİLDİ

Yapılan son meteorolojik analizler ışığında, yarın öğle saatlerinden itibaren İzmir'in Bergama, Kınık, Kemalpaşa, Torbalı, Bayındır, Tire, Ödemiş, Beydağ ve Kiraz ilçelerinde sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Yapılan açıklamada, Ege Denizi'nin kuzey kesimleri için de fırtına uyarısı yapılarak hava muhalefetinin bölgesel olarak kuvvetini artırabileceğine işaret edildi.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINA KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI

Kuvvetli yağışlarla birlikte ortaya çıkabilecek riskler konusunda da yurttaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yerel yıldırım düşmesi ve dolu yağışı gibi ihtimallerin bulunduğunu belirterek yağış anında ortaya çıkabilecek şiddetli rüzgarın ulaşımda aksamalara yol açabileceğine dikkat çekti. Bölge halkının olası tehlikelere karşı hazırlıklı ve tedbirli olması istendi.