Son Mühür - Arkeolog Bora Eşiz imzasını taşıyan sergi, Ege Denizi havzasının binlerce yıllık kültürel mirasını çağdaş bir anlatımla sanatseverlerle buluşturdu. Açılışı Bademler Sanat Köyü Ege Sanat Galerisi’nde yapılan sergiye çok sayıda sanatsever, akademisyen ve davetli katıldı.

Eserlerde mitolojik anlatılar, antik kent mirası, Ege mimarisi ve gündelik yaşam kültürü geniş bir perspektifle ele alındı. Sergi, Ege’nin doğal dokusu ile tarihsel derinliğini modern bir bakış açısıyla bir araya getirdi.

“Ege ruhunu hissettirmek istedik”

Serginin yaratıcısı Arkeolog Bora Eşiz, üretim sürecinde Ege havzasının zengin geçmişinden beslendiğini ifade etti. Bu coğrafyanın yalnızca bir manzara değil, yaşayan bir kültür olduğuna dikkat çeken Eşiz, serginin temel amacının ziyaretçilere Ege’nin huzurunu ve derinliğini hissettirmek olduğunu belirtti.

Eşiz, sergi kurgusuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu projede Ege Denizi merkez alındı. Antik Çağ kültürlerinden ve bu kültürlerin günümüze ulaşan izlerinden ilham alındı. Sergi, mitolojiden arkeolojik mirasa, oradan da yaşayan Ege kültürüne uzanan bir yolculuk sunuyor. İlk bölümde kadın mitolojik karakterlere odaklanıldı. İzleyicinin hem düşünmesini hem de mitoloji bilgisini tazelemesini sağlayan bir kurgu tercih edildi. Amaç, ziyaretçilerin ‘Derin bir nefes al, Ege’desin’ duygusunu içselleştirmesidir.”

Mitolojiden manzaralara üç aşamalı kurgu

Sergi, Mitoloji, Arkeoloji ve Manzaralar başlıkları altında üç bölümden oluştu. Mitoloji bölümünde, özellikle kadın figürlerine odaklanan semboller ve sahneler üzerinden izleyiciye yorum ve keşif alanı açıldı.

Arkeoloji bölümünde Ege havzasında gün yüzüne çıkarılan simgesel eserlerin sanatsal yorumları yer aldı. Kiklad idolleri, Efes Artemis’i, Troya Atı ve Pergamon Sunağı bu bölümde öne çıkan başlıklar arasında bulundu.

Final Ege yaşam kültürüyle yapıldı

Serginin Manzaralar bölümünde ziyaretçiler Ege kıyıları ve adaları üzerinden kurgulanan bir rota ile karşılandı. Geleneksel mimari öğeler, kapı tokmakları, antik kent detayları ve zeytin hasadı gibi kültürel motifler bu bölümde bir araya getirildi. Sergi, Ege’nin yaşam kültürünü merkezine alan final kurgusuyla tamamlandı.