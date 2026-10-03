Son Mühür - İzmir’de yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren planlı kesinti programı belli oldu. GDZ Elektrik tarafından paylaşılan verilere göre, 4 Ekim Pazar günü altyapı ve bakım çalışmaları nedeniyle 5 ilçede elektrik kısıntısına gidilecek. Kesintilerin yapılacağı bölgelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tedbirli olmaları istendi.

İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde elektrik olmayacak? 4 Ekim 2026

Bergama

  • 09:00 - 13:00: Zeytindağ

  • 13:30 - 17:00: Zeytindağ

Bornova

  • 22:15 - 22:30: Atatürk

  • 23:00 - 23:15: Atatürk, Evka 4, İnönü, Laka

Kınık

  • 09:00 - 12:00: Arpaseki

  • 09:00 - 12:00: Arpaseki, Taştepe

Kiraz

  • 09:40 - 17:40: Örencik

  • 10:15 - 18:15: Örencik

  • 09:40 - 10:40: Mavidere, Mersinlidere, Olgunlar, Örencik, Sırımlı

Bayraklı

Kaynak: Haber Merkezi