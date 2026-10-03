Son Mühür - İzmir’de yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren planlı kesinti programı belli oldu. GDZ Elektrik tarafından paylaşılan verilere göre, 4 Ekim Pazar günü altyapı ve bakım çalışmaları nedeniyle 5 ilçede elektrik kısıntısına gidilecek. Kesintilerin yapılacağı bölgelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tedbirli olmaları istendi.
İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde elektrik olmayacak? 4 Ekim 2026
Bergama
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09:00 - 13:00: Zeytindağ
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13:30 - 17:00: Zeytindağ
Bornova
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22:15 - 22:30: Atatürk
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23:00 - 23:15: Atatürk, Evka 4, İnönü, Laka
Kınık
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09:00 - 12:00: Arpaseki
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09:00 - 12:00: Arpaseki, Taştepe
Kiraz
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09:40 - 17:40: Örencik
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10:15 - 18:15: Örencik
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09:40 - 10:40: Mavidere, Mersinlidere, Olgunlar, Örencik, Sırımlı
Bayraklı
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22:00 - 22:15: Adalet
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22:15 - 22:30: Çay, Muhittin Erener, Osmangazi, R. Şevket İnce
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22:30 - 22:45: 75. Yıl, Alpaslan, Bayraklı, Cengizhan, Çiçek, Edip Baksı, Turan