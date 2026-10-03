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1-2 Ekim günlerinde İzmir'de elektrik kesintisi hangi ilçelerde olacak, saat kaçta bitecek?

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İzmir Ekonomi Üniversitesi Medya ve İletişim (İngilizce) bölümünden mezun olan Uğur Bego, kariyerine metin yazarlığı ve yaratıcı yazarlık alanında başlamıştır. Farklı ajanslarda reklam ve yaratıcı içerik çalışmalarında görev aldıktan sonra internet haberciliğine yönelerek çeşitli haber platformlarında editörlük yapmıştır.

Son Mühür - İzmir’de yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren planlı kesinti programı belli oldu. GDZ Elektrik tarafından paylaşılan verilere göre, 4 Ekim Pazar günü altyapı ve bakım çalışmaları nedeniyle 5 ilçede elektrik kısıntısına gidilecek. Kesintilerin yapılacağı bölgelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tedbirli olmaları istendi.

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