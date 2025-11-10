Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 mali yılı bütçesi belli oldu. Belediye, 2026 yılı için toplam 110 milyar TL’lik gelir ve gider bütçesi teklifini İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sundu.

YATIRIMLARDA SERMAYE GİDERLERİ ÖNDE

Ekonomik sınıflandırmaya göre en yüksek pay, 33 milyar 365 milyon TL ile sermaye giderlerine ayrıldı. Sermaye giderlerini 31 milyar 554 milyon TL ile mal ve hizmet alımları izledi.

Diğer kalemler ise şöyle:

Personel giderleri: 7 milyar 131 milyon TL

SGK devlet primi giderleri: 592 milyon T

Faiz giderleri: 4 milyar 934 milyon TL

cari transferler: 15 milyar 97 milyon TL

Sermaye transferleri: 2 milyar 925 milyon TL

Borç verme: 7 milyar 800 milyon TL

Yedek ödenekler: 6 milyar 600 milyon TL

EN BÜYÜK PAY YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMINA

Program sınıflandırmasında “Yönetim ve Destek Programı” 37 milyar 84 milyon TL ile en büyük bütçeyi aldı.

Bu programı, 24 milyar 818 milyon TL ile Kent İçi Ulaşım, 7 milyar 668 milyon TL ile Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi, 7 milyar 488 milyon TL ile Afet Yönetimi, 6 milyar 404 milyon TL ile Kent Güvenliği ve Esenliği izledi.

SOSYAL VE ÇEVRE POLİTİKALARINA MİLYARLIK DESTEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımlar ve çevreye yönelik yatırımlar için de önemli kaynak ayırdı.

Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma: 3 milyar 370 milyon TL

Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği: 4 milyar 684 milyon TL

Orman ve doğa koruma: 1 milyar 99 milyon TL

Kadının güçlenmesi: 94 milyon TL

Engellilerin toplumsal yaşama katılımı: 189 milyon TL

KÜLTÜR, SAĞLIK VE SPOR ALANLARINA ÖDENEK

Bütçede dikkat çeken diğer kalemler arasında kültür, eğitim, spor ve sağlık yer aldı.

Sanat ve kültür ekonomisi için 1 milyar 605 milyon TL,

tedavi edici sağlık hizmetleri için 1 milyar 988 milyon TL,

temel eğitim için 917 milyon TL,

spora destek için 1 milyar 395 milyon TL kaynak ayrıldı.

GELİR BÜTÇESİ 92 MİLYAR TL

Belediyenin 2026 yılı gelir bütçesi 92 milyar TL olarak tahmin edildi.

Gelir dağılımı şöyle:

Vergi gelirleri: 178 milyon TL

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri: 3 milyar 867 milyon TL

Alınan bağış ve yardımlar: 570 bin TL

Diğer gelirler: 87 milyar 424 milyon TL

Sermaye gelirleri: 530 milyon TL

Red ve iadeler kaleminde 1 milyon 410 bin TL’lik düşüş öngörüldü.

18 MİLYAR TL BORÇLANMA PLANLANIYOR

Finansman planına göre, 2026 yılında iç borçlanma 8 milyar 546 milyon TL, dış borçlanma 3 milyar 21 milyon TL olacak. Toplamda 18 milyar TL’lik borçlanma yapılması öngörülürken, likidite değişimi 6 milyar 433 milyon TL olarak belirlendi.İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 110 milyar TL’lik 2026 yılı bütçesi, meclis onayının ardından yürürlüğe girecek.