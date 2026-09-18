İzmir'de özel bir şirkette idari işler personeli olan Mesut Tengiz (42), 10 Eylül'de otomobilini 615 bin liradan satmak üzere internete ilan verdi. İlanın ardından Tengiz'i arayan bir kişi, Osmaniye'den aradığını, kendisinin ve eşinin kamu görevlisi olduğunu belirterek aracı 600 bin liraya satın almak istedi. Tengiz'in teklifi kabul etmesi üzerine şüpheli, 40 bin lira kapora göndereceğini söyleyerek ilanın yayından kaldırılmasını istedi. Tengiz ilanı kaldırdıktan sonra IBAN bilgilerini alıcıya iletti.

'Eşit kapora' yalanıyla hesaptaki parayı istediler

Kısa süre sonra kendisini noter olarak tanıtan başka bir şüpheli Tengiz'i aradı. Araç bilgilerini aldıktan sonra prosedür gereği işlem yaptığını söyleyen sahte noter, Tengiz'e hesabında ne kadar para olduğunu sordu. Tengiz'in hesabında 17 bin 500 TL olduğunu öğrenen şüpheli, alıcı ve satıcının eşit miktarda kapora göndereceğini iddia ederek bu paranın kendi hesaplarına transfer edilmesini istedi. Satıcı tarafın kapora ödemesini mantıksız bulan Tengiz, durumdan şüphelenip telefon görüşmesini sonlandırdı ve polise şikayette bulundu. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'Hesabımdan neden para çekiliyor, ben satıcıyım'

Yaşadığı süreci anlatan Mesut Tengiz "Alıcıyla görüşmemizden kısa süre sonra sözde noter beni aradı. 'İnternet bankacılığına girer misiniz' dedi. Araç bilgilerini de not etti. İnternet bankacılığına neden girmem gerektiğini sordum. 'Beyefendi ilk defa mı yapıyorsunuz bu işlemi' diye baskı kurmaya çalıştı. İlk defa yaptığımı söyledim. 'Hesabınızdaki parayı net olarak bilmem gerekiyor' dedi. Küsuratıyla birlikte hesabımdaki parayı söyledim. 'Birazdan kod gelecek size. O kodu bana söylemeniz gerekiyor' dedi. 'Niçin kod gelecek' diye sordum. 'Sizin hesabınızdan da 17 bin 500 lira çekilecek. 35 bin lira üzerinden kapora anlaşıldı' dedi. 'Hesabımdan neden para çekiliyor, ben alıcı değilim satıcıyım' dedim. O zaman kapora dolandırıcıları olduğunu anladım, telefonu kapattım. Polise şikayet ettim. Vatandaşlar temkinli olsunlar. Böyle durumlarda herhangi bir işlem yapmasınlar." ifadelerini kullandı.

'Güvenli kapora diye olmayan bir sistem uyduruyorlar'

Olayın ardından değerlendirmelerde bulunan İzmir Oto Galericiler, Kiralama ve Yıkamacılar Esnaf Odası Denetim Kurulu Başkanı Fahri Karlık, dolandırıcıların yöntemini anlatarak vatandaşları uyardı. Karlık konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Uzun zamandır insanlarımız dolandırılıyor. Dolandırıcılıkların önüne geçsin diye devlet 'güvenli ödeme' diye bir sistem çıkardı. Ama dolandırıcılar bunun kılıfını buldu. Araç ilana düşer düşmez, dolandırıcılar hemen devreye girip vatandaşı arıyor. Vatandaşla anlaşıyor. Sonra noterden de aranmış gibi gösterip vatandaşın hesabındaki para öğreniliyor. Örneğin vatandaşın hesabında 80 bin lira parası var. Dolandırıcı 'Ben 80 bin lira kapora göndereceğim ama sen de hesabındaki parayı 80 bin liranı havuza atacaksın. Satış gerçekleştikten sonra bu para sizin hesabınıza düşecek diyerek insanlar dolandırılıyor. Vatandaş parayı gönderdikten sonra zaten direkt telefonu engelleyip ortadan kayboluyorlar. Devlet dolandırıcılığı engellemek için 'güvenli ödeme sistemi' oluşturdu. Bu gerçekten güzel bir sistem. Ama dolandırıcılar bunu da fırsata çevirip 'güvenli kapora' deyip insanları dolandırıyorlar. İnsanlar inanmasınlar. Lütfen işi bilen meslektaşlarımızdan bilgi isteyip destek alsınlar."