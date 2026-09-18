Geçtiğimiz pazartesi günü saat 17.00 sıralarında telefonuna gelen bildirimle neye uğradığını şaşıran esnaf Murat Mercan direkt bankanın yolunu tutmuştu. Banka görevlilerinin Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında bilgi veremeyeceğini söyleyip "Hesaba dokunma, harcama" uyarısında bulunması üzerine esnaf durumu çözmek için harekete geçmişti.

“Vicdanımdan uyuyamıyorum” diyerek sahibini aradı

Uzun uğraşlar sonucu "vicdanımdan uyuyamıyorum" diyerek paranın sahibini aramaya koyulan kuru temizlemeci Murat Mercan, amacına ulaştı. Parayı gönderen kişinin, aylar önce iş yerinde 400 liralık işlem yapan eski müşterisi Ramazan Ahmet Kılıçaslan olduğunu tespit eden ancak şahsa ulaşamayan Mercan'ın çağrısı haberlere konu olunca, beklenen buluşma gerçekleşti. Yaşanan olayı haberlerden öğrenen Kılıçaslan, duyarlı esnafa ulaşarak iş yerine geldi. Murat Mercan, bankadan çektiği 83 bin lirayı Kılıçaslan'a elden teslim etti.

“Murat'lar karışmış”

Paranın sahibi Ramazan Ahmet Kılıçaslan yaşanan bu tuhaf olayın arka planını anlatarak "Benim bir yere ödemem vardı. Bankadaki havale listesinde başka bir Murat daha vardı. Murat'lar karışmış, daha doğrusu ben yanlış seçmişim. Farklı banka olduğu için sonradan fark ettim ama iş işten geçmiş oldu. Banka bana bu sürecin biraz zaman alacağını söyledi. Ben bankadan haber beklerken haber Murat Bey'den geldi. Şehir dışındaydım ve bugün dönmüştüm. Saat 17.00'den önce parayı alamazsam bankaya gitmeyi düşünüyordum ancak Murat Bey sağ olsun bankadan önce bana ulaştı" diye konuştu.

“Para tekrar bizi buldu”

Esnafın gösterdiği çabadan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kılıçaslan, "Kendisine çok teşekkür ederim. Dürüst bir esnaf. Kendisinde olmayan parayı gönül rahatlığı ile sahibini arayarak, büyük çaba sarf ederek o beni buldu. Ben onu bulmadım. Herhalde helal para diye düşünüyorum. Para tekrar bizi buldu" ifadelerini kullandı.

"Bugün rahat bir uyku uyuyabileceğim"

Uzun uğraşlar sonucu parayı asıl sahibine teslim eden Mercan şunları söyledi: "Parayı verdim, gerçekten içim rahatladı. Bizim olmayan paranın bizde olmasını vicdanen kabul edemeyiz. Biz bu düsturla büyüdük, bugünlere geldik. Gerçekten bugün rahat bir uyku uyuyabileceğim. Hep düşündüm; belki bir abimizin ödemesiydi, belki okul taksiti, belki de bir ameliyat masrafıydı. Aslında olması gereken şeyi yaptım, insanlık görevimi yerine getirdim. Bunun için gururluyum."

