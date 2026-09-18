Son Mühür- YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Birleşik Kamu-İş İzmir İl Temsilciliği ve Eğitim-İş İzmir 3 No’lu Şube yöneticileriyle bir araya geldi. Ziyarette eğitim alanında yaşanan güncel sorunlar, öğretmenlerin çalışma koşulları ve İzmir’in genel sorunları üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Eğitim sisteminin güncel sorunları ele alındı.

Görüşmede Çağatay Güç; Anadolu liselerinin kontenjanlarının azaltılmasının nedenleri, ücretli öğretmenlik uygulamasının mevcut durumu ve norm fazlası öğretmen sorununun nedenlerine ilişkin sorular yöneltti.

Güç’ün sorularını yanıtlayan Birleşik Kamu-İş İzmir İl Başkanı ve Eğitim-İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Barış Düdü, sendikanın sahadaki gözlem ve değerlendirmelerini aktardı. Düdü, Anadolu liselerindeki kontenjan azaltılmasının öğrencilerin imam hatip liseleri ve meslek liselerine, devamında ise Mesleki Eğitim Merkezlerine (MESEM) yönlendirilmesi sonucunu doğurduğunu ifade etti.

“İzmir’de norm fazlası öğretmen sorunu çıkmaza girdi”

Görüşmenin önemli başlıklarından birini İzmir’deki norm fazlası öğretmenlerin durumu oluşturdu. Barış Düdü, İzmir’de yaklaşık 5 bin norm fazlası öğretmen bulunduğunu belirterek sorunun mevcut uygulamalarla çözülemez bir noktaya geldiğini ifade etti. Resen atamalar nedeniyle bazı öğretmenlerin aile bütünlüğünün olumsuz etkilendiğini belirten Düdü, önceki görev yerlerine dönebilmek amacıyla hukuki yollara başvuran öğretmenlerin bulunduğunu da aktardı. Düdü, İzmir’de norm fazlası öğretmen sayısının artmasının nedenleri arasında, kentin askerî personel hareketliliğinin yoğun olduğu bir bölge olması nedeniyle ayrılan kontenjanları ve tasarruf tedbirleri kapsamında bazı okullarda sınıfların kapatılmasını gösterdi. Görüşmede norm fazlası uygulamalarının öğretmenlerin çalışma yaşamına, aile bütünlüğüne ve eğitim kurumlarının işleyişine etkileri de değerlendirildi.

Ücretli öğretmenlikte Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına dikkat çekildi

Toplantıda ücretli öğretmenlik uygulaması da gündeme geldi. Barış Düdü, İzmir’de ücretli öğretmen sayısının yüksek rakamlara ulaştığını ifade ederek, ücretli öğretmen görevlendirmelerinin yoğunlaştığı branşlardan birinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olduğunu söyledi.

Düdü, bu durumun nedenlerinden biri olarak söz konusu branştaki öğretmenlerin önemli bir bölümünün yönetici kadrolarında görevlendirilmesini gösterdi. Eğitim alanındaki personel politikalarının öğretmenler, öğrenciler ve eğitim sisteminin işleyişi üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği görüşmede, sahada karşılaşılan sorunlar ile Eğitim-İş’in bu sorunlara ilişkin görüş ve önerileri de paylaşıldı.

İzmir’in kent sorunları da gündeme geldi Ziyarette yalnızca eğitim alanındaki gelişmeler değil, İzmir’in genel sorunları da ele alındı. Kentte yaşanan güncel sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile Birleşik Kamu-İş ve Eğitim-İş yöneticileri arasındaki görüşme, karşılıklı görüş alışverişinin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.