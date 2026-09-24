Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında da kentteki öğrenci ve gençlere yönelik beslenme projelerini devam ettiriyor.

Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Yemek Üretim Merkezi’nde haftanın yedi günü devam eden çalışmayla, okul öncesinden üniversiteye ve özel eğitim kurumlarına kadar geniş bir yelpazede her gün binlerce kişilik sıcak yemek ve kumanya veriliyor.

Yuvamız İzmir Merkezlerinde günlük 4 bin 500 sıcak yemek

Belediyenin kentin 20 ayrı noktasında hizmet verdiği Yuvamız İzmir Sosyal Hizmet Etkinlik Merkezleri, okul öncesi çağdaki çocukların kaliteli eğitime erişimini sağlarken ailelerin üzerindeki ekonomik yükü de hafifletiyor.

Bu merkezlerde öğrenim gören minikler için Buca’daki merkezde hazırlanan günlük ortalama 4 bin 500 kişilik sıcak yemek, ekipler tarafından her gün belirlenen noktalara ulaştırılıyor.

Kantin olmayan ilkokullara dağıtım 28 Eylül’de başlıyor

Sosyal desteğe ihtiyaç duyulan mahallelerde yer alan ve içerisinde kantin olmayan 7 ilkokulda öğrenim gören yaklaşık 2 bin öğrenciye beslenme paketi desteği verilecek.

Aşevleri Şube Müdürlüğü tarafından hafta içi her güne özel menülerle hazırlanan beslenme paketlerinin dağıtımı 28 Eylül’de yapılacak.

Dağıtım işlemleri hafta içi her sabah 08.30 ile 09.00 saatleri arasında okul müdürlükleri ve belediye ekipleri tarafından iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Altı devlet üniversitesinde akşam yemeği servisi

Kente şehir dışından gelen ve İzmir’de öğrenim alan üniversite öğrencileri için yapılan akşam yemeği desteği de 28 Eylül itibarıyla tekrar devreye giriyor.

İzmir’deki altı devlet üniversitesinde eğitim gören gençler için günlük ortalama 9 bin 600 kişilik sıcak yemek üretilecek.

Üniversite kampüslerinde kurulacak stantlarda yemek dağıtımları 16.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Özel eğitim okulları ve derneklere düzenli yemek sevkiyatı

Özel gereksinimli bireylerin eğitim gördüğü yaklaşık 30 okula günlük ortalama 8 bin 100 adet sıcak yemek dağıtan Büyükşehir Belediyesi, engelli derneklerini de kapsıyor. Her gün ortalama 750 kişilik sıcak yemek veriliyor.

Öte yandan Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’ne bağlı Konak, İnciraltı ve Yurtoğlu Hizmet Merkezleri’ne hafta içi günlük ortalama 300 kişilik kumanya gönderiliyor.

Çarşamba günleri İnciraltı Engelliler Merkezi’ne sağlanan 300 kişilik ek destekle birlikte merkezlere haftalık toplam 1800 kişilik kumanya ulaştırılmış oluyor.