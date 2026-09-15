Son Mühür/Hüseyin Demir Buca Belediyesinin önünde Tüm Bel-Sen ve Tüm Yerel-Sen sendika üyeleri, kamu emekçilerinin haklarını ve kazanımlarını korumak, alın terinin karşılığını almak ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini sağlamak için demokratik, yasal ve meşru mücadelesini sürdürüyor. Tüm Yerel-Sen ve Tüm Bel-Sen üyeleri olan memurlar bugün saat 12.30'la 17.30 arasında iş bırakma eylemini başlattı.

Buca’da memurlardan iş bırakma eylemi

İzmir Tüm Yerel-Sen 2 No'lu Şube Mali Sekreteri Özgür Özmutlu ile Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, basın açıklamasında bulundu. Özmutlu ve Hükenek, ekonomik kıskacın altında yer alan memurların geçim sıkıntısı yaşadığını vurgularken 4 aydır geriye dönük Sosyal Denge Tazminatı (SDT) alacaklarının ödenmediğini belirtti. Basın açıklamasının ardından memurlar, Belediye binasının önünde oturma eyleminde bulundu.

“Emekçinin hakkını birlikte savunduk”

Emek mücadelesinde ortak akla ve ortak iradeye vurgu yapan İzmir Tüm Yerel-Sen 2 No'lu Şube Mali Sekreteri Özgür Özmutlu, “Tüm Yerel-Sen 2 nolu şube olarak birlik ve beraberlik içerisinde ortak mücadelemize güç veren tüm örgütlü sendikalarımızı ve yöneticilerimizi bu meydanlarda; eğilmeden, bükülmeden ve idarenin baskısına boyun eğmeden Buca emekçilerini saygıyla selamlıyorum. Bizler, daha önce toplu sözleşme ile haklarımızı Buca’da omuz omuza, yan yana, emek cephesinde ortak bir mücadele yürüttük. Alanlarda birlik olarak taleplerimizi ilettik. Emekçinin hakkını birlikte savunduk” ifadelerini kullandı.

“Biz sadaka istemiyoruz”

İzmir Tüm Yerel-Sen 2 No'lu Şube Mali Sekreteri Özgür Özmutlu, “Verilen sözlere güvenerek eylemlerimizi askıya aldık. Bugün gelinen noktada görüyoruz ki; memur emekçilerine verilen sözler yine tutulmadı. Buca Belediyesinde görev yapan memur emekçilerinin sosyal devlet tazminatı halen ödenmemektedir. Buradan açıkça söylüyoruz; biz sadaka ve lütuf istemiyoruz. Biz emekçinin karşılığını istiyoruz” dedi.

“Bankla kredileri nedeniyle icralık memurlarımız var”

Geçim sıkıntısı nedeniyle borç batağında olan memurların olduğunu söyleyen İzmir Tüm Yerel-Sen 2 No'lu Şube Mali Sekreteri Özgür Özmutlu, “Okulların açıldığı dönemde; çocuğun cebine harçlık koyamayan emekçilerimiz var. Ev kirasını ödeyemeyen, ev sahibine mahcup arkadaşlarımız var. Banka kredileri nedeniyle icralık memurlarımız var. Geçim sıkıntısı nedeniyle borç batağında olan emekçilerimiz var. Buca’nın hizmetini aksatmayan, bu kentin yükünü omuzlayan, alın teriyle yaşayan emekçi bu tabloyu asla kabul etmiyor” şeklinde konuştu.

“Buca’nın hakkını tanımayan bürokratlar atanıyor”

İzmir Tüm Yerel-Sen 2 No'lu Şube Mali Sekreteri Özgür Özmutlu, “Belediyenin ekonomik bir krizi içerisinde olduğu ifade edilmektedir. Bu krizin sorumlusu emekçi değildir. Ne memur, ne emekçidir. Bu yükü bize yıkamazsınız… Bunun hesabını soramazsınız. Buca’nın memurunun hakkını tanımayan bürokratlar dışarıdan atanıyor. Elbette idarenin kendi ekibini oluşturmasına karşı değiliz ancak emekçiye saygı gösterilmesi zorunludur. Atadığınız kişiler, emekçiye sırtına dönerse bu meydanlarda oluruz. Bizim mücadelemiz kişisel değildir. Bizim mücadelemiz, emek mücadelesi ve alın teri mücadelesidir” dedi.

“4 aydır alacaklarımız ödenmiyor

4 aydır geriye dönük Sosyal Denge Tazminatı (SDT) alacaklarının ödenmediğini belirten Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, “Buca Belediyesi bünyesinde bu kente gece gündüz demeden, özveriyle hizmet veren kamu emekçileri olarak bugün bir kez daha haklarımızı haykırmak için bir aradayız. Aylar boyunca ödenmeyen sdt ler yüzünden bankalara ödenmeyen kredi, kredi kartları faizleri nedeniyle icralık duruma gelinmiştir. Tam 4 aydır geriye dönük Sosyal Denge Tazminatı (SDT) alacaklarımız ödenmemektedir. Ülkemizde her geçen gün derinleşen ekonomik kriz, rekor kıran enflasyon ve katlanarak büyüyen hayat pahalılığı karşısında halihazırda belimiz bükülmüşken, en temel kazanılmış hakkımız olan SDT ödemelerinin aylardır aksatılması kabul edilemez” diye konuştu.

“Ailelerimizi mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur”

Alacaklarının ödenmemesinden dolayı ailelerinin ve çocuklarını mağdur olduğunu söyleyen Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, “Bugün Eylül ayı... Okullar açıldı, yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Her birimizin evinde okula giden, geleceğe hazırlamaya çalıştığımız evlatlarımız var. Mutfaktaki yangın yetmezmiş gibi; kırtasiye malzemelerinden okul kıyafetlerine, servis ücretlerinden beslenme masraflarına kadar eğitim giderlerinin fahiş oranlarda arttığı bu dönemde, ailelerimizi ve çocuklarımızı mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur! Bizler çocuklarımızın en temel eğitim masraflarını dahi karşılamakta zorlanırken, emeğimizin karşılığı olan alacaklarımızın aylardır ödenmemesi büyük bir sorundur” şeklinde konuştu.

“Sadaka değil, alın terimizi istiyoruz”

Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, “Buradan Buca Belediyesi yönetimine ve yetkililerine sesleniyoruz; tam 4 aydır biriken geriye dönük SDT alacaklarımızın eksiksiz ve derhal hesaplarımıza yatırılmasını, emeğimizi ve ailelerimizin rızkını belirsizliğe iten bu erteleme anlayışına son verilmesini talep ediyoruz. Bizler sadaka değil, alnımızın terinin, emeğimizin ve toplu sözleşmeden doğan yasal haklarımızın karşılığını istiyoruz. Çocuklarımızın geleceğinin, geçim mücadelemizin ve alın terimizin gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz! Hakkımız olanı alana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.