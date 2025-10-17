Son Mühür/ Osman Günden - Bornova’da temizlik yapmak için fabrikanın bacasına çıkan iki işçi, iskelenin çökmesi sonucu metrelerce yüksekte mahsur kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve AFAD ekipleri, dört saat süren nefes kesici bir operasyonla işçileri kurtardı.

Bacada iskele çöktü, işçiler 10 metre aşağıya düştü

Olay, Bornova ilçesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir çimento fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın yaklaşık 70 metre yüksekliğindeki bacasında temizlik çalışması yapan iki işçi, kurulan geçici iskelenin çökmesiyle birlikte yaklaşık 10 metre aşağıya düşerek baca içinde mahsur kaldı.

Olayı gören diğer çalışanlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama-Kurtarma ekipleri, AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrika çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, kurtarma operasyonu için özel donanımlı araç ve ekipmanlar hazırlandı.

Ekipler saatlerce mücadele etti

Bacanın yüksekliği ve iç yapısının dar olması nedeniyle operasyonu güçleştiren ekipler, işçilere ulaşmak için uzun süre hazırlık yaptı. İtfaiye ekipleri, 90 metrelik merdivenli araç ve halat sistemleriyle baca içine inerek işçilere ulaştı.

İçeride mahsur kalan işçilerle sürekli iletişim kuran kurtarma ekibi, oksijen seviyesini ve işçilerin genel durumunu kontrol altında tuttu. Yaklaşık dört saat süren zorlu operasyonun ardından, işçiler güvenli şekilde bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık durumları iyi

Kurtarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenirken, iki işçi de tedbir amaçlı olarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk kontrollerde, düşmeye bağlı ciddi bir yaralanma tespit edilmedi. Olayın ardından, fabrikanın bacasında çökme nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldı. Yetkililer, fabrikanın bakım ve temizlik süreçlerinde iş güvenliği önlemlerinin artırılmasına yönelik uyarılarda bulundu.