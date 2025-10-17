İzmir'in Bornova ilçesi, Rafetpaşa Mahallesi’nde önceki gün akşam saatlerinde yaşanan trajik bir olayla sarsıldı. 70 yaşındaki Rüstem Teker, uzun süredir lenf kanseri tedavisi gören 69 yaşındaki eşi İzadiye Teker’i, evde yatağında uyuduğu sırada tabanca kullanarak öldürdü. Olayın hemen ardından Rüstem Teker, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmiş ve eşini silahla vurduğunu beyan etmiştir. İhbar üzerine derhal adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, İzadiye Teker'in ne yazık ki yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri incelemelerinin ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Rüstem Teker’i gözaltına alırken, İzadiye Teker'in cansız bedeni otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlı sorgusunda yaşadığı psikolojik yıkımı anlattı

Emniyetteki sorgusu sırasında Rüstem Teker’in, olayın yaşandığı gece eşiyle aralarında bir tartışma çıktığını belirttiği öğrenildi. Teker, ifadesinde altı yıldır lenf kanseri tedavisi gören eşinin rahatsızlığının hem kendisinin hem de eşinin psikolojisini ciddi şekilde bozduğunu dile getirdi. Bu zorlu süreçle birlikte evde sık sık tartışmalar yaşadıklarını belirten zanlı, cinayeti bu ağır psikolojik baskı altında işlediğini ima ederek pişmanlığını dile getirmiştir. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Rüstem Teker, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu karar, kamuoyunda infial yaratan olayın adli sürecindeki ilk somut adımı oluşturdu.

Hayatını kaybeden İzadiye Teker son yolculuğuna uğurlandı

Kederli aile, yaşanan bu acı olayın ardından dün ikindi namazını müteakip Bornova Taşköprü Camii'nde İzadiye Teker için cenaze töreni düzenledi. Cenaze namazına, merhumenin kızı Arzu Gülcan, torunları ve çok sayıda seveni katıldı. Aile yakınları ve komşuları, hem İzadiye Teker'in ani ve trajik kaybından duydukları derin üzüntüyü dile getirdi hem de zanlının yaşadığı psikolojik çöküntüye dikkat çekti. Kılınan cenaze namazının ardından İzadiye Teker’in naaşı, omuzlarda taşınarak Doğançay Mezarlığı’na götürüldü ve dualarla ebedi istirahatgâhına defnedildi. Yaşanan bu olay, uzun süreli hastalıkların aile bireyleri üzerindeki psikolojik etkilerinin ne denli yıkıcı olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi ve toplumsal destek mekanizmalarının önemini gündeme getirdi.