Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Akdeniz Akademisi, “Çocuklar İçin Akdeniz Programı”nın yeni dönemine Gümüşpala Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde başladı. Çocuklar, Akdeniz kültürünü yaratıcı drama ve görsel öyküleme yöntemiyle deneyimledi; ücretsiz eğitim seti aldı.

Akdeniz kültürü çocuklara yaratıcı yöntemlerle aktarıldı

İzmir Akdeniz Akademisi, 2019’dan bu yana sürdürülen “Çocuklar İçin Akdeniz Programı”nın yeni dönem ilk etkinliğini İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü iş birliğiyle Gümüşpala Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde düzenledi. Program, Akdeniz’in köklü kültürel mirasını çocuklara eğitici ve katılımcı faaliyetlerle tanıtmayı amaçlıyor.

“Akdeniz: İlk Zamanlar Ülkesi” dersi ile yaratıcı öğrenme deneyimi

Etkinliklerde 9–10 yaş grubundaki çocuklarla “Akdeniz: İlk Zamanlar Ülkesi” temalı görsel öyküleme çalışması yapıldı. Ardından kültürel miras odaklı yaratıcı drama atölyesi gerçekleştirildi. Çalışmalar; ifade becerilerini geliştirme, hayal gücünü destekleme ve sosyal iletişim kabiliyetini güçlendirme hedefiyle planlandı. Etkinliklerde empati, iş birliği, gözlem yapma ve çevresel farkındalık kazanımları ön plana çıktı.

Eğitim materyalleri ücretsiz olarak verildi

Atölyelerin ardından “Doğa ve Kültür Söyleşisi” düzenlendi. Program sonunda “Akdeniz: İlk Zamanlar Ülkesi” kitabı ile beş farklı masa etkinliğinden oluşan öğretim seti çocuklara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Doğa ve kültür bilinci güçlendiriliyor

İzmir Akdeniz Akademisi’nin uyguladığı eğitim modeli, çocuklara yaşadıkları coğrafyanın kültürel zenginliğini eğlenceli öğrenme yöntemleriyle tanıma imkânı sunuyor. Program, ekoloji farkındalığı kazandırmayı ve doğa kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor. Yaratıcı drama çalışmaları ise özgüven gelişimine, eleştirel düşünmeye ve duygusal farkındalığa katkı sağlıyor. Süreç, empati ve problem çözme becerilerini destekleyen pedagoji temelinde ilerliyor.

2025 boyunca İzmir genelinde uygulanacak

Önceki dönemlerde devlet okullarında gerçekleştirilen program, bu yıl sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde farklı merkezlerde sürdürülecek. Çalışmalar 2025 eğitim-öğretim yılı boyunca İzmir’in çeşitli ilçelerinde devam edecek. Hedef; İzmir’in Akdeniz kimliğinin çocuklara aktarılması ve kültürel miras bilincinin güçlendirilmesi.