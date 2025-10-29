Son Mühür/ Osman Günden - Buca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yılını büyük bir coşku ile kutladı. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, “Bize düşen görev; o büyük mücadeleyle kurulan Cumhuriyeti laiklik, özgürlük, adalet ve eşitlik ilkeleriyle daha da yüceltmektir” ifadelerini kullandı.

Buca’da kortej coşkusu

Kutlamalar, Buca Belediyesi önünden başlayan kortej yürüyüşü ile başladı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP İzmir Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, parti yöneticileri, meclis üyeleri ve binlerce vatandaş yürüyüşte yer aldı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan Bucalılar, marşlar eşliğinde şehir merkezine ilerledi. Farklı yaş gruplarından yurttaşlar, Işılay Saygın Meydanı’na kadar yürüyüşe katılarak Cumhuriyete bağlılıklarını gösterdi.

Meydanda zeybek rüzgârı

Kortejin son durağı olan Işılay Saygın Meydanı’nda kutlamalar devam etti. Meydanı dolduran kalabalık, “Cumhuriyet’in 102. Yılına Özel Zeybek Gösterisi” ile büyük alkış topladı. Ege kültürünü yansıtan gösteri, Bucalılara unutulmaz anlar yaşattı.

Başkan Duman: “Cumhuriyet bize emanet”

Gösteri öncesinde konuşan Başkan Görkem Duman, Cumhuriyetin bağımsızlık mücadelesinin en büyük kazanımı olduğunu vurguladı: “Cumhuriyet, milletimizin iradesinin ve kararlılığının en somut ifadesidir. Sadece bir yönetim biçimi değil; bir aydınlanma hareketidir. Kadınların eşit yurttaş olduğu, gençlerin fikirleriyle değer bulduğu, halkın kendi geleceğine sahip çıktığı bir çağın adıdır. Bizler, bu mirasın onurlu bekçileri ve Atatürk’ün izinde yürüyen Cumhuriyet neferleriyiz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.”

Buca kırmızı-beyaza büründü

Kutlamalar, meşaleler ve bayraklar eşliğinde marşların söylenmesiyle sona erdi. Meydanı dolduran binlerce kişi, Cumhuriyetin 102’nci yılını coşkuyla selamladı.