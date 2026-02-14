Milli Piyango’nun yeni oyunu Hızlı On, İzmir’de büyük bir ikramiye dağıttı. Karşıyaka’dan oynanan kuponlardan biri, talihlisine 15 milyon lira kazandırdı. Her beş dakikada bir çekilişi yapılan ve en yüksek ödülü 25 milyon liraya ulaşan oyunda, 30 liralık kuponlardan birinde 10 sayıyı da doğru tahmin eden oyuncu, milyonluk ödülün sahibi oldu. İkramiyenin çıktığı bayinin işletmecisi Gökhan Gümüş, Karşıyaka Alaybey’de bulunan Okyanus Tekel’in bölgede uzun yıllardır “şanslı bayi” olarak anıldığını söyledi.

‘Düzenli müşterilerimizden biriydi’

Gümüş, Hızlı On’a ilginin her geçen gün arttığını belirterek, “Oyunumuz kısa sürede yoğun talep gördü. Yazdan bu yana dikkat çeken ikramiyeler dağıtılıyor. 27 Ocak’ta bizim bayimizden böyle büyük bir ödül çıkması hepimizi gururlandırdı. Talihli, düzenli müşterilerimizden biriydi” dedi.

‘Şans beklemediğiniz anda kapınızı çalabilir’

Büyük ikramiyenin ardından mahallede hareketlilik yaşandığını vurgulayan Gümüş, “Çekilişlerin sık aralıklarla yapılması oyuna ayrı bir heyecan katıyor. İkramiyenin buradan çıkmasıyla birlikte ilgi daha da arttı. Şans bazen hiç beklemediğiniz anda kapınızı çalabiliyor” ifadelerini kullandı.

‘Benim de hayallerim var’

Bayide şansını deneyen emekli vatandaşlardan Mehmet Er (70) ise duygularını şöyle anlattı: “Ara sıra şans oyunları oynuyorum. Böyle büyük bir paranın birine çıkması sevindirici. Bana da nasip olursa oğluma bir ev almak isterim; yakında evlenecek. Herkesin olduğu gibi benim de hayallerim var.”