Olay, 29 Aralık 2025 tarihinde İzmir’in Ümit Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle yaşayan Mihriban Yılmaz, akşam saatlerinde evden çıkarak yakında oturan akrabalarının yanına gitmişti.

Bir süre sonra “biriyle görüşeceğim” diyerek bulunduğu yerden ayrılan genç kadından bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, Yılmaz’ın saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak’taki boş bir arsaya gittiğini ve burada bekleyen bir kamyonete bindiğini tespit etmişti.

Kamyoneti kullanan kişi aynı binada oturuyordu

Yapılan incelemede kamyoneti kullanan kişinin Fatih İnan olduğu belirlendi. Şüphelinin, Mihriban Yılmaz’ın akrabalarıyla aynı binada ikamet ettiği ortaya çıkmıştı.

Polis ekipleri, 11 Ocak’ta Fatih İnan ile birlikte kardeşi Ömer İnan ve yakınları R.Ç. (34), R.Ç. (32) ve H.İ.’yi (37) gözaltına almıştı.

Soruşturma kapsamında Fatih İnan, Mihriban Yılmaz’ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormanlık alana gömdüğünü itiraf etmişti.

Şüpheli tutuklanırken, diğer isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mihriban Yılmaz’ın cenazesi işlemlerin ardından toprağa verilmişti.

Naile Büşra Sarıgül dosyası yeniden açıldı

Soruşturma derinleştirilirken Fatih İnan’ın, 2023 yılında Manisa’da hayatını kaybeden Naile Büşra Sarıgül’ün ölümüyle de bağlantısının bulunduğu belirlenmişti.

Yunusemre ilçesinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Sarıgül, 3 Ağustos 2023’te yüksekten düşerek yaşamını yitirmişti.

O dönem kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Sarıgül’ün dosyasında, alınan DNA örneklerinde Fatih İnan’a ait sperm bulgularına rastlandığı ortaya çıkmıştı. Buna rağmen soruşturma kapsamında daha önce “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verilmişti.

Mesajlaşmalar dikkat çekti: “Ses etmeyin”

Yürütülen yeni soruşturmada, Fatih İnan’ın kardeşi Ömer İnan’ın amcası K.İ. ile yaptığı mesajlaşmalar dosyaya girmişti.

K.İ.’nin “Eskisinden korkmuyorum, bundan korkuyorum” mesajına Ömer İnan’ın “Ses etmeyin” şeklinde yanıt verdiği, ifadesinde ise bu yazışmaların Naile Büşra Sarıgül’ün ölümüyle ilgili olduğunu söylediği öğrenilmişti.

Bu gelişmeler üzerine savcılık, Sarıgül’ün ölümüne ilişkin verilen “kovuşturmaya yer yok” kararının kaldırılmasını talep etmişti.

Savcılıktan “kuvvetli suç şüphesi” vurgusu

Yeniden ifadesi alınan Fatih İnan, Naile Büşra Sarıgül ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu öne sürdü. Ancak tanık beyanlarının bu iddiayı doğrulamadığı belirtilmişti.

Savcılık, Sarıgül’ün rızası dışında cinsel saldırıya uğradıktan sonra inşaatın ikinci katından itilerek öldürüldüğüne dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu kaydetmişti.

Fatih İnan, Mihriban Yılmaz cinayeti nedeniyle tutuklu bulunduğu dosyaya ek olarak Naile Büşra Sarıgül’e yönelik “nitelikli cinsel saldırı” ve “tasarlayarak öldürme” suçlarından da tutuklanmıştı.

Ömer İnan da tutuklandı, yeni şüpheliler gündemde

Soruşturma kapsamında Fatih İnan’ın kardeşi Ömer İnan, 16 Ocak’ta yeniden gözaltına alınmıştı. Ömer İnan’ın, kardeşinin kasten öldürme eylemine yardım ettiği iddiasıyla soruşturmaya dahil edildiği belirtilmişti.

Cep telefonlarının incelemeye alındığı, dosyada delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ve soruşturmanın genişleyebileceği ifade edildi.



Aynı gün adliyeye sevk edilen Ömer İnan, “atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi” gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.