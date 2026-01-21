Son Mühür/ Beste Temel - YÖK tarafından yayımlanan verilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ile birlikte EK-46 başvurularında öne çıkan kurumlar arasında yer aldı. Bu sonuç, DEÜ’nün akademik insan kaynağına verdiği önemin somut göstergeleri arasında değerlendirildi.

EK-46 programı neyi kapsıyor

EK-46 Programı, yükseköğretimde nitelikli insan kaynağının üniversitelerle buluşturulmasını amaçlayan stratejik bir Yükseköğretim Kurulu uygulaması olarak yürütülgeçti. Program kapsamında ulusal ve uluslararası alanda yetkinliği bulunan, akademik ve uygulamalı deneyime sahip araştırmacıların üniversitelerde görev alması teşvik edildi.

Bu çerçevede üniversitelerin eğitim, araştırma ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması, akademi ile sektör arasında sürdürülebilir iş birliklerinin kurulması ve öğrencilerin küresel bilgi ağlarıyla daha güçlü bağlar kurması hedeflendi.

Özvar: üniversitelerin yaklaşımı belirleyici

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, EK-46 uygulamasının yükseköğretimde nitelikli insan kaynağı açısından stratejik bir imkân sunduğunu belirtti. Özvar, programın başarısında üniversitelerin süreci sahiplenen yaklaşımının belirleyici rol oynadığına dikkat çekerek, “Bu programın potansiyelini gerçek bir kazanıma dönüştürecek olan, üniversitelerimizin aktif, inisiyatif alan ve süreci sahiplenen bir anlayış benimsemesidir. Üniversitelerimizden beklentimiz, akademi, sektör ve uluslararası bilgi ağları arasında kalıcı ve nitelikli bağlantılar kurmalarıdır” ifadelerini kullandı.

Rektör Yılmaz: Kaliteyi daha da güçlendireceğiz

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, DEÜ’nün listede yer almasının öğrenciler açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Yılmaz, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “Akademi ile sektör, ulusal ve uluslararası bilgi ağları arasında güçlü bağlar kurmak öncelikli hedeflerimiz arasında bulunuyor. EK-46, bu hedeflerle birebir örtüşen, stratejik değeri yüksek bir programdır. Program sayesinde üniversitemiz, alanında yetkin ve uluslararası deneyime sahip akademisyenlerle buluştu. Öğrencilerimiz güncel bilgiye, güçlü akademik rehberliğe ve küresel araştırma ağlarına doğrudan temas imkânı kazandı. Hayatın ve bilimin merkezi DEÜ’de eğitimi ve araştırmada kaliteyi, ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle daha da güçlendirmeye devam edeceğiz.” Prof. Dr. Bayram Yılmaz ayrıca, programın hayata geçirilmesi dolayısıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür etti.

Kimler başvuru yapabiliyor

EK-46 Programı’na doktora derecesine sahip Türk veya yabancı uyruklu araştırmacılar başvuru yapabiliyor.

Başvuru şartları açıklandı

Adayların aşağıdaki koşullardan en az birini taşıması gerekiyor:

• Uluslararası tanınırlığı bulunan yabancı yükseköğretim kurumlarında görev almış olmak

• Kamu kurumlarının araştırma merkezleri ve enstitülerinde çalışmış olmak

• Araştırma altyapılarında, laboratuvarlarda veya teknoloji geliştirme bölgelerinde görev yapmış olmak

• Özel sektör Ar-Ge merkezleri veya Ar-Ge birimlerinde fiilen bulunmuş olmak

Buna ek olarak adayların mevzuatta belirtilen akademik üretim, araştırma faaliyeti ve uygulamalı çalışma deneyimine sahip olması şartı aranıyor.