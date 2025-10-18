Son Mühür/ Beste Temel - Aliağa Belediyesi ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen “Aliağa damızlık koyun üretim merkezi projesi” kapsamında üreticilere yüzde 100 hibeli koyun ve yüzde 75 hibeli koç desteği sağlandı. Kura ile belirlenen 110 üreticiye toplam 210 küçükbaş hayvan teslim edildi.

Aliağa’da üreticiye hibe desteği

Aliağa Belediyesi ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde, yerel kalkınmayı güçlendirmek, tarımsal üretimi teşvik etmek ve üreticilerin gelirini artırmak amacıyla projelendirilen Aliağa damızlık koyun üretim merkezi’nde ikinci etap hibeli koç ve koyun dağıtımı gerçekleştirildi. Yüzde 100 hibeli koyun ve yüzde 75 hibeli koç desteğinden yararlanmak isteyen Aliağalı üreticiler, 15-19 eylül tarihleri arasında Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla başvuru yaptı. Başvuru yapan 221 üretici arasından kura ile belirlenen 110 üreticiye toplam 210 küçükbaş hayvan verildi.

Dağıtım programına İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, MHP genel sekreter yardımcısı ve İzmir milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir milletvekilleri Şebnem Bursalı ile Yaşar Kırkpınar, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, MHP İzmir il başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir il başkanı Bilal Saygılı, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve üreticiler katıldı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, 183 koyunla başlanan projede bin adet küçükbaş hayvana ulaşıldığını, bu sayede üreticilere önemli bir destek sağlandığını ifade etti.

Serkan Acar: “Aliağa’yı her alanda daha ileri taşımak için çalışıyoruz”

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa’nın sanayi ve liman kenti kimliğinin yanı sıra tarımsal potansiyeline de dikkat çekerek, “Aliağa; doğası, denizi, antik kentleri ve verimli topraklarıyla birçok potansiyeli barındırıyor. Bizler de kurumlarımızla birlikte bu potansiyeli değerlendirerek Aliağa’yı her alanda daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. İlçemizde 9 bine yakın büyükbaş, yaklaşık 40 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. Küçükbaşların yüzde 90’ını koyunlar oluşturuyor ve bunların çoğunluğu merinos ile kıvırcık ırkı. Koyun sayımızı artırmak ve ırklarımızı saflaştırarak hem et hem süt verimini yükseltmek amacıyla Tarım İl Müdürlüğü ile 2023 yılında bir protokol imzaladık ve bu kapsamda damızlık koyun üretim tesisimizi kurduk. Geçtiğimiz yıl 50 üreticimize damızlık koç teslim ettik. Bu yıl 100 üreticimize daha destek sağlıyoruz. Ayrıca hayvancılığa yeni başlayacak üreticilere 10 koyun ve 1 koç hibe ediyoruz. Üçüncü doğumdan sonra bu koyunlar başka üreticilere devredilerek destek zinciri büyüyecek.” dedi.

Yaşar Kırkpınar: “Bu model tüm belediyelere örnek olmalı”

AK Parti İzmir milletvekili Yaşar Kırkpınar, projenin kırsal kalkınmada önemli bir örnek oluşturduğunu belirterek, “Tarım stratejik bir sektördür. Küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi, kırmızı et dengesinin sağlanmasında kilit rol oynar. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu modelin tüm belediyelere örnek olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Şebnem Bursalı: “Hayvancılık stratejik bir üretim alanı”

AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı, merkezi ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle yürütülen bu tür projelerin üretime büyük katkı sunduğunu belirterek, “Aliağa’daki damızlık merkezi bölgenin önemli bir ihtiyacını karşıladı. Bir yıl içinde üretim potansiyeli neredeyse 10 kat arttı. Bu başarı üreticilerimizin emeğiyle mümkün oldu. Üreten Türkiye, güçlü Türkiye demektir.” dedi.

Tamer Osmanağaoğlu: “Üretken belediyeciliğin örneğini ortaya koyan proje”

MHP genel sekreter yardımcısı ve İzmir milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, tarım, turizm ve sanayinin bir arada bulunduğu Aliağa’da hayvancılığın da önemli bir sektör haline geldiğini belirterek, “Bu proje üretken belediyeciliğin somut bir örneğidir. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu modelin Türkiye geneline yayılmasını diliyorum.” dedi.

Süleyman Elban: “Kırsal kalkınma odaklı örnek bir proje”

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, programın sadece hayvan dağıtımı olmadığını, aynı zamanda küçükbaş hayvancılığın bölge ve ülke ekonomisine katkısını vurgulayan anlamlı bir etkinlik olduğunu ifade etti. Vali Elban, “Aliağa Belediyesi kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarıyla örnek bir yerel yönetim anlayışı sergiliyor. Bu tür projelerle meralarımızın yeniden canlanmasını, gıda üretiminde sürdürülebilirliğin artmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Üreticiye destek, geleceğe yatırım

Konuşmaların ardından kura çekimiyle belirlenen üreticilere hibe destekli koç ve koyunlar teslim edildi. Program, damızlık koyun üretim merkezi’nde yapılan inceleme ve geziyle sona erdi. Proje, üreticilerin gelirini artırma ve yerel ekonomiye canlılık kazandırma hedefiyle kırsal kalkınmada örnek bir başarı olarak öne çıktı.