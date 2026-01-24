Son Mühür/ Seçil Ünlü - İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, 25 Ocak Pazar günü metro hattında başlayacak çalışmalar nedeniyle yeni bir ring hattını devreye soktu. İzmir Metrosu’nda güvenliği artırmak amacıyla Fahrettin Altay İstasyonu’ndaki dört demiryolu makasının yenilenmesi planlandı.

Bu kapsamda, 25 Ocak Pazar gününden itibaren Fahrettin Altay ile Narlıdere Kaymakamlık istasyonları arasında metro seferlerine geçici olarak ara verilecek.

552 numaralı ring hattı devrede

Çalışmalar süresince ulaşımın aksamaması amacıyla ESHOT tarafından 552 numaralı ring hattı hizmete alındı. Hat, 25 Ocak–1 Şubat tarihleri arasında Fahrettin Altay ile Narlıdere Kaymakamlık arasında çalışacak.

Hafta sonu ilk seferin 06.00’da, hafta içi ilk seferin 05.45’te başlayacağı bildirildi. Son seferin ise her gün 00.00’da yapılacağı belirtildi.

Çalışmalar 2 Şubat’a kadar sürecek

Makas değişim çalışmalarının 2 Şubat’a kadar tamamlanması planlandı. Çalışmaların bitmesinin ardından metro seferlerinin yeniden normal düzene geçeceği bildirildi. Yetkililer, hatla ilgili ayrıntılı bilgilere ESHOT’un resmî internet sitesi üzerinden ulaşılabileceğini aktardı.