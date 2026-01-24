Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 14 Cumhuriyet Savcısının görev aldığı öğrenildi.

19 Ocak 2026 tarihinde başlatılan operasyon; İzmir merkezli olmak üzere Konak, Karabağlar, Buca, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe ve Karşıyaka ilçeleri başta olmak üzere toplam 11 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Satış ağı iletişim uygulamaları üzerinden kurulmuş

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları, alınan ihbarlar ve şüpheli ifadeleri doğrultusunda uyuşturucu ticaretinin dijital platformlar üzerinden organize edildiği belirlendi.

Şüphelilerin WhatsApp, Telegram, Messenger ve Facebook gibi internet tabanlı iletişim uygulamaları aracılığıyla alıcılarla irtibat kurduğu, satış faaliyetlerini bu kanallar üzerinden yönettiği tespit edildi.

Günübirlik evler ve kurye sistemiyle dağıtım

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin uyuşturucu ticaretini sabit adresler yerine günübirlik kiralanan evlerde gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Suç örgütünün, uyuşturucu maddeleri farklı noktalarda depoladığı ve kuryeler aracılığıyla alıcılara ulaştırdığı bilgisine ulaşıldı.

Ayrıca okul ve yurt çevrelerinin hedef alındığı, yaşı küçük kişilere yönelik satış girişimlerinde bulunulduğu da tespitler arasında yer aldı.

654 tutuklama, 51 kişiye adli kontrol

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin tamamının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 654’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 51 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.