Bornova Kazımdirik Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında dün gece saatlerinde panik dolu anlar yaşanmıştı. Mekanın duvarında bulunan dekor, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Olay sırasında mekanda bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Mekanda maddi hasar oluştu

Dekorun devrilmesi sonucu eğlence mekanında ciddi maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, mekan geçici süreyle kapatıldı. İnceleme ve temizlik çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili olarak mekanın mesul müdürü B.Ç. gözaltına alındı. Yetkililer, teknik ekiplerin yapacağı detaylı inceleme sonrası dekorun devrilme nedeninin netleşeceğini açıkladı.