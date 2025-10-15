Bergama Belediye Meclisi’nde yaşanan tartışma, siyasetin gündemine taşındı.

"SGK bize personel maaşlarını ödemeyin"

CHP’li Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, son belediye meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, “SGK bize personel maaşlarını ödemeyin, parayı bize gönderin diye yazı gönderdi” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, salonda kısa süreli bir şaşkınlık yaratırken, AK Parti grubundan da tepkiler yükseldi.

AK Parti’den anında yanıt: “Bu iddia doğru değil”

Başkan Çelik’in açıklamasına AK Parti cephesinden yanıt gecikmedi. İlçe Başkanı Hasan Şahin, İzmir SGK İl Bölge Müdürü Hidayet Baydilli ile görüştüğünü belirterek şunları söyledi:

“Sayın Belediye Başkanımızın mecliste yaptığı açıklamayı bizzat dinledim. Ancak SGK İl Müdürümüzle görüştüm. Kendisi bana, ‘Biz kesinlikle böyle bir yazı yazmadık, yazmayız da. Personel maaşlarına karışmak bizim görev alanımıza girmez’ dedi. Dolayısıyla bu açıklama gerçek dışıdır.”

Şahin, kurumların bu tür açıklamalarla hedef alınmasının doğru olmadığını belirterek, “Devlet kurumlarını yıpratmak, kamu vicdanında karşılık bulmaz” ifadelerini kullandı.

“Biz Bergama’nın menfaatine olan her adımın yanındayız”

AK Parti İlçe Başkanı Hasan Şahin, ayrıca belediyenin SGK borçlarına karşılık taşınmaz satışına ilişkin teklifine destek verdiklerini hatırlattı.

“Bizler Bergama'nın menfaatine olan her çalışmanın yanındayız. Siyasi çıkarlar uğruna kurumlarımızı karalamak doğru değildir. Bizim derdimiz hizmettir, kavgayla Bergama’ya bir yarar sağlanmaz.”

SGK tartışması siyasi polemiklere neden oldu

Bergama Belediye Meclisi’nde yaşanan bu tartışma, ilçede siyaset gündemini yeniden hareketlendirdi. CHP’li Belediye Başkanı Tanju Çelik’in iddiası ile AK Parti İlçe Başkanı Hasan Şahin’in açıklamaları arasındaki çelişki, kamuoyunda farklı değerlendirmelere yol açtı.