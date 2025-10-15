Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmeyi ve doğal çevrenin korunmasını eş zamanlı olarak sağlamayı hedefleyen toprak analizi projesini ilçelere taşıyarak eğitim çalışmalarına start verdi. Üreticiler, bulundukları ilçelerdeki bilgilendirme toplantılarının yanı sıra, Buca Fırat Yaşayan Parkı'nda kurulan modern analiz merkezinde de topraklarının yapısına dair tüm sorularına uzman yanıtları bulabilecekler.

15 Ekim Dünya kadın çiftçiler günü odağında tarıma bilimsel yaklaşım

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nün anlamlı atmosferinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kalıcılığını güvence altına almak adına, üreticilerin topraklarını derinlemesine tanımasını sağlayarak maliyetlerini minimize etmelerine ve kaliteli ürün yetiştirmelerine olanak tanıyan toprak analiz çalışmalarını ilçe bazında yaygınlaştırma kararı aldı. İklim krizinin olumsuz etkilerine karşı kentin toprak varlıklarını, hava kalitesini ve su kaynaklarını korumayı temel amaç edinen Büyükşehir, tarımsal verimi artırmak için ilçe ilçe üreticilerle bir araya gelmeye başladı. Projenin ilk durağı, Selçuk Belediyesi iş birliğiyle Efes Tarlası Yaşam Köyü oldu. Bu eğitimlerin hemen ardından ekipler, çiftçilerden toplanan toprak örneklerini Buca Fırat Yaşayan Parkı’ndaki tam teşekküllü laboratuvarda analiz ederek, sonuçları detaylı raporlar halinde üreticilere ulaştıracak. Bu raporlar sayesinde çiftçiler, arazilerine ne kadar gübre tatbik etmeleri gerektiğinden, hangi ürünün nasıl daha yüksek verimle yetiştirilebileceğine kadar kapsamlı ve bilimsel verilere dayalı bilgilere erişim sağlayacak.

Laboratuvar sorumlusundan önemli çağrı: “Toprağınızı tanıyın”

Projenin teknik yönleri hakkında açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Toprak Analiz Laboratuvarı Sorumlu Mühendisi Dr. Ayşen Duman, Selçuk'ta başlayan eğitim seferberliğinin tüm ekim ayı boyunca diğer ilçelere de yayılacağını belirtti. Dr. Duman, ilçe merkezli bilgilendirmelerin yanı sıra, bireysel olarak toprak analizi yaptırmak isteyen tüm üreticileri de numunelerini Fırat Yaşayan Parkı'ndaki analiz merkezine getirmeye davet etti. Duman, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak tüm üreticilerimizi, toprak analizine katılmaya güçlü bir şekilde davet ediyoruz. Değerli üreticilerimiz, toprağınızın kimliğini tanıyınız ve analizini mutlaka yaptırınız. Ancak bu sayede doğru gübrelemeyi doğru miktarda, doğru bitki koruma yöntemini ise bilimsel oranlarda uygulamayı öğrenebilirsiniz. Toprak analizi talebinde bulunmak isteyen çiftçilerimiz, birlikte çalıştığımız ilçe belediyeleri, tarımsal kooperatifler, muhtarlıklar ve ziraat odaları üzerinden başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebilirler," diyerek sürecin önemini vurguladı.

Bilinçsiz gübrelemeye son: Maliyet düşüşü ve çevre koruma

Ayşen Duman, laboratuvarda yapılan detaylı analizler sonrasında üreticilere özel gübreleme reçeteleri sunacaklarını belirterek, günümüzde ne yazık ki yaygın olan bilinçsiz gübre kullanımının önüne geçilmesi için toprak analizinin kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu ifade etti. Duman, üreticinin toprağını yeterince tanımamasının, bitkilerin yoğun hastalıklara maruz kalmasına yol açtığını ve bu durumun da koruma ilaçlarının kontrolsüzce kullanılmasına neden olduğunu dile getirdi. "Aşırı ilaç kullanımı hem havayı hem toprağı hem de su kaynaklarımızı kirletiyor," uyarısında bulunan Duman, toprak analizinin yanlış miktarda alınan gübrelerden kaynaklanan büyük maliyet kayıplarını da önleyerek çiftçilerin bütçesine doğrudan katkı sağladığını belirtti. Duman, tüm faaliyetlerinin temel amacının doğru uygulamalarla İzmir tarım ekosistemini korumak olduğunu yineledi.

Kuraklıkla mücadelede ve ürün deseni belirlemede bilimsel destek

Uygulamanın su tasarrufu ve kuraklıkla mücadele açısından da büyük önem taşıdığını kaydeden Ayşen Duman, son yıllarda azalan yağışlar nedeniyle mağduriyet yaşayan üreticilere destek olmayı hedeflediklerini belirtti. Duman, "Bu sebeple geleneksel, vahşi sulama sistemlerinin yerine daha verimli sulama teknikleri konusunda üreticilerimizi bilinçlendiriyoruz," dedi. Ayrıca, merkeze gelen çiftçilerin sıkça sorduğu "Ben bu toprağa ne ekebilirim?" sorusuna da analizlerle yanıt verdiklerini aktardı. Örneğin, Ödemiş bölgesinde farklı bir mahsul yetiştirmek isteyen bir çiftçiye, ezbere tavsiye vermek yerine, önce toprağın kimyasal yapısını analiz ettiklerini ve toprağın hangi ürüne en uygun olduğunu bilimsel olarak tespit ettiklerini dile getirdi.