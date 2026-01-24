Maltepe Mahallesi’nde pazarın kurulduğu otopark alanı ile vatandaşların geçiş güzergahı, yağışlı havalarda neredeyse tamamen kullanılamaz duruma geliyor.

Yağmur sonrası oluşan derin çukurlar ve göletler, hem alışveriş yapan vatandaşların hem de pazarcı esnafının günlük faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Bölgede ulaşım güçleşirken, özellikle kayma ve düşme riski dikkat çekiyor.

Sit alanı sınırı kalıcı çözümü engelliyor

Pazar alanının Maltepe Tümülüsü sit alanı sınırları içerisinde yer alması, asfalt ya da beton gibi kalıcı altyapı çalışmalarının yapılmasına izin vermiyor.

Daha önce belediye ekipleri tarafından mıcır dökülerek geçici bir düzenleme yapıldığı ancak yaklaşık bir yıldır alanda herhangi bir çalışma gerçekleştirilmediği belirtiliyor. Mahalle sakinleri, sit alanı koşullarına uygun alternatif çözümler üretilmesini istiyor.

Yaşlı, çocuk ve engelli vatandaşlar zorlanıyor

Bölgede yaşayan vatandaşlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve engelli bireylerin çamur ve su birikintileri nedeniyle pazara ulaşmakta büyük zorluk yaşadığını dile getiriyor.

Vatandaşlar, düzenli bakım yapılmaması nedeniyle sorunun her yağış sonrası tekrarlandığını belirterek, yetkililerden kalıcı olmasa bile sürdürülebilir bir düzenleme talep ediyor.

Pazar sonrası çevre kirliliği tepkilere neden oluyor

Mahalle halkının bir diğer şikayet konusu ise pazarın sona ermesinin ardından ortaya çıkan çevre kirliliği. Tezgahların toplanmasıyla birlikte sebze ve meyve artıkları ile ambalaj atıklarının çevreye bırakıldığı ifade ediliyor.

Bu durum mahallede kötü kokuya ve görüntü kirliliğine yol açarken, vatandaşlar temizlik çalışmalarının yetersiz kaldığını savunuyor.

Esnaftan “toplu çöp alanı” talebi

Pazarcı esnafı, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için pazar alanı içerisinde belirli bir “toplu çöp alanı” oluşturulmasını öneriyor.

Atıkların tek bir noktada toplanmasının temizlik çalışmalarını kolaylaştıracağını belirten esnaf, belediyeden bu konuda somut adım atılmasını bekliyor.