İzmir'de 6 Ağustos’ta başlayan ve Kasım ayı sonuna kadar uzatılan planlı su kesintileri, kentteki kuraklık endişesini tırmandırdı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Tahtalı Barajı'ndaki doluluk oranının yalnızca yüzde 1,40 seviyesinde olduğunu belirterek, durumun vahametine dikkat çekti. Prof. Dr. Yaşar, mevcut gidişatın devam etmesi halinde su kesintilerinin 2026 yılı boyunca sürebileceği uyarısında bulundu.

Yeraltı suları tüketiliyor: "Rezervleri harcıyoruz"

Prof. Dr. Yaşar, olası iyi yağış senaryolarında bile Tahtalı Barajı’nın maksimum yüzde 15'ini doldurabileceğini tahmin ettiklerini söyledi. Asıl tehlikenin yeraltı sularının aşırı kullanımı olduğunu vurgulayan Yaşar, şu önemli tespiti yaptı:

"Şu anda suyu çok derinlerden, 300-400 metrelerden çekiyoruz. Bu büyük bir yanlıştır, zira yeraltı suları normal şartlarda kurak yıllar için bir rezerv olarak saklanmalıdır. Üst akiferlerden su çekilmesine rağmen, asıl tehlike derin rezervlerin harcanmasıdır."

Kuraklık döngüsü ve pahalı su kullanımı

İzmir’deki kuraklığın her 15-20 yılda bir tekerrür eden bir döngü olduğunu (1970'ler, 1992, 2007-2008) hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, 2020'den sonra ciddi bir kuraklık beklentisi olduğu yönünde daha önce uyarılar yaptıklarını kaydetti. Yaşar, barajlar doluyken bile kentin suyunun yüzde 55'inin yeraltından karşılanmasının "büyük bir yanlış" olduğunu ifade etti. Türkiye'nin en pahalı suyunun İzmir'de kullanıldığına işaret eden uzman, derin kuyulardan su çekmenin yüksek enerji gerektirdiğini ve bu maliyetin ilerleyen dönemde daha da artacağını belirtti.

Gece kesintileriyle ciddi tasarruf sağlanıyor

İZSU tarafından uygulanan planlı su kesintilerinin etkinliğine değinen Prof. Dr. Yaşar, ağustos ayından bu yana suyun saat 23.00 ile 05.00 arasında verilmemesi uygulaması sayesinde günlük 70-80 bin metreküp civarında ciddi bir tasarruf sağlandığını aktardı. Yaşar, bu uygulamanın faydasının, tasarruf miktarı ile somutlaştığını söyledi.