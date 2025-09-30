Japonya İzmir Kültürlerarası Dostluk Derneği ile Seferihisar Dostluk Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Japon turistler İzmir’in Urla ilçesinde yaşayan ailelerin evlerinde konakladı. Misafirler, bu süreçte Türk ailelerinin günlük yaşamına katıldı ve gelenekleri deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında ilk durak olarak Tarihi Kemeraltı Çarşısı gezildi. Ardından düzenlenen ebru atölyesinde Japon konuklar, Türk kültürüne özgü sanatı öğrenip kendi eserlerini oluşturdu. Proje koordinatörü Arzu Yücel, “Bugün konuklarımızla önce Kemeraltı’nı gezdik, ardından ebru atölyesinde Türk sanatını tanıtıyoruz. Misafirlerimiz hem kültürümüzü yakından tanıyor hem de kalıcı anılar biriktiriyor” dedi.

Dostluklar sınır tanımıyor

Her Japon turistin Seferihisar’daki bir aileyle konakladığını aktaran Yücel, bu uygulamanın karşılıklı kültürel deneyimi güçlendirdiğini vurguladı: “Burada aile ortamında bir bağ kuruluyor.

Misafirlerimiz Türk yemeklerini yapmayı öğreniyor, Türkçe kelimelerle iletişim kuruyor. Bu tür etkinlikler, iki ülkenin insanlarının birbirini tanıması açısından çok değerli.”

Ebru atölyesinde, misafirler çiçek desenleri veya çerçeve gibi taşınabilir eserler üreterek hatıra bırakıyor. Yücel, bu anıların konuklar için unutulmaz olduğunu belirtti.

Birlikte yaşamı paylaşmak farklı bir deneyim

Urla’da yaşayan ve misafir kabul eden Seferihisar Dostluk Derneği üyesi Sami Toprak (76), Japon konuklarıyla günlük yaşamı paylaşmanın önemine değindi: “Bu yıl evimde Japonya’nın Saitama bölgesinden Keyiko ve Yuko’yu ağırlıyorum. M

isafirlerimiz bizim hayatımıza uyum sağlıyor, birlikte vakit geçirmek onlara farklı bir deneyim sunuyor. Geçmişte Kore, Kanada ve Avustralya’dan da misafirlerimiz oldu. Bu tür paylaşımlarla dostluklar çok daha güçlü kuruluyor.”

Toprak, önümüzdeki yıl başka bir ülkede misafir olmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Japon konuk izlenimlerini paylaştı

Tokyo’dan gelen 69 yaşındaki Keiko Harada, İzmir’e ilk kez geldiğini belirterek duygularını aktardı: “Türkiye’ye ikinci gelişim ama İzmir’e ilk kez geldim. Burada yemekler çok lezzetliydi, bağlama çalınırken dinlemek çok etkileyiciydi. Ebru sanatını ilk defa gördüm ve çok beğendim. Misafirperverliğe hayran kaldım; ayrılırken üzülüp ağlayacağım.”