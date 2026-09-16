Büyükşehirlerin karmaşasında güvenli ve ait hissedilen bir yuvaya sahip olmak, bireylerin hayat kalitesini doğrudan etkileyen en önemli faktörlerin başında geliyor. İzmir gibi göç alan ve nüfusu hızla artan bir metropolde, konut ihtiyacı her geçen gün daha da kritik bir hal alıyor. Dar ve orta gelirli kesimin ev sahibi olma umutlarını yeşerten yeni konut finansman projesi, şimdilerde herkesin dilinde. Uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte konut sektöründe farklı bir hareketliliğin başlaması öngörülüyor.

İzmir'de Ev Sahibi Olma Umudu Yeniden Yeşerdi

Kira fiyatlarının maaşlarla yarıştığı İzmir'de, vatandaşlar kalıcı bir çözüm arayışında. Özellikle hiç evi olmayanları hedefleyen "İlk Evim" kampanyası, kiracıların omuzlarındaki yükü hafifletme potansiyeli taşıyor. Henüz başvuru ekranları açılmadı veya bankalar talep toplamaya başlamadı. TBMM'de görüşülmeye devam eden tasarı yasalaştığında, başvuru sürecinin tüm adımları tek tek netleşecek ve İzmirli aileler için yeni bir umut kapısı aralanacak.

10 Yıllık Ödeme Kolaylığı Yolda

Ev almanın bütçede yarattığı sarsıntıyı azaltmanın en iyi yolu, ödemeleri zamana yaymaktır. Yeni yasa teklifinde yer alan 120 aya varan vade seçeneği tam olarak bunu hedefliyor. 10 yıllık bir ödeme planı sayesinde, İzmirli vatandaşlar her ay ödedikleri kira bedellerini, kendi evlerinin taksidine dönüştürme fırsatı bulacak. Bu uzun soluklu planlama, aile bütçelerinin nefes almasını sağlayacak.

Devletten Rekor Faiz Desteği

"Ev alırım ama o faizi nasıl öderim?" korkusu, pek çok kişiyi bu hayalden vazgeçiriyor. Teklifteki en devrim niteliğindeki madde ise Hazine desteği. Bankalardan veya katılım finans kurumlarından alınacak kredinin faiz ya da kar payının yüzde 75'ine kadarlık bölümünü devlet üstlenecek. Geriye kalan cüzi kısım ise vatandaşın cebinden çıkacak. Bu devasa destek, ev sahibi olma maliyetini tarihte eşine az rastlanır bir şekilde düşürüyor.

Netleşmeyen Kurallar ve Yüzde 1,20 Detayı

Çevrenizde faiz oranının yüzde 1,20 olacağına dair kesin konuşanlar olabilir. Ancak şu aşamada bu sadece kamuoyunun beklentisi. Resmi makamlar henüz oran telaffuz etmedi. Ayrıca destekten faydalanmak için ne kadar maaş almak gerektiği, alınacak evin İzmir'in hangi ilçelerinde veya hangi yaşta olması gerektiği gibi şartlar da belirsizliğini koruyor. Gözler, yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gireceği güne çevrildi.